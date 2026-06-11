Sara e Moisés gravam vídeo com nome do bebé e deixam fãs em alvoroço: «Por amor de Deus»

Sara e Moisés, ex-concorrentes do reality show O Triângulo, partilharam um vídeo nas redes sociais que está a gerar curiosidade entre os seguidores. O casal, que se prepara para a chegada do primeiro filho — um menino que deverá nascer em breve — lançou um desafio aos fãs relacionado com o nome do bebé.

Na publicação, Sara e Moisés deixaram uma mensagem enigmática que rapidamente despertou a atenção dos seguidores: «Há um segredo escondido neste vídeo... O nome do nosso bebé está mesmo aqui, mas só os mais atentos o vão descobrir. Achas que consegues?».

O vídeo, que não revela diretamente o nome escolhido, sugere que a resposta poderá estar escondida em detalhes das imagens, levando os fãs a analisar cada frame em busca de pistas.

A partilha rapidamente gerou dezenas de comentários e teorias, com muitos seguidores a tentarem decifrar o enigma sem sucesso. Entre as reações, multiplicam-se as mensagens de frustração e humor: «Por amor de Deus, ninguém chega lá», escreveu um utilizador, refletindo a dificuldade em encontrar a solução.

Até ao momento, Sara e Moisés não voltaram a dar mais pistas sobre o nome escolhido, mantendo o mistério em torno da identidade do bebé. A publicação continua a alimentar a curiosidade dos fãs, que aguardam agora uma eventual revelação oficial nos próximos dias ou semanas.