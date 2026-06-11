Numa das semanas mais atribuladas do jogo, este é o ranking de popularidade. E há muitas surpresas

O Instagram oficial do Secret Story - Desafio Final deu a conhecer esta quinta-feira, 11 de junho, o mais recente ranking de popularidade dos concorrentes, apurado através das stories.
Depois de o público ter sido desafiado a indicar os seus concorrentes preferidos, os resultados acabaram por confirmar as tendências da semana passada na casa mais vigiada do País. No topo da tabela surge Sara, que continua a reunir a preferência dos fãs e conquista o primeiro lugar da classificação.
Já no segundo lugar há uma troca: Pedro Jorge ocupa essa posição e João Ricardo desce para terceiro, completando assim o pódio.
A meio da tabela encontram-se Afonso, na quarta posição, e Bruno Simão, que surge em quinto lugar. Já Liliana ocupa o sexto posto da classificação.
Nas últimas posições aparecem Leandro, em sétimo lugar e Marisa Susana em oitavo e último, descendo em comparação com a semana anterior, em que tinha ficado em sétimo lugar. A concorrente fecha assim o ranking desta semana.
Ranking de popularidade desta semana:
1º Sara
2º Pedro Jorge
3º João Ricardo
4º Afonso
5º Bruno Simão
6º Liliana
7º Leandro
8º Marisa Susana
O ranking de popularidade é um dos indicadores mais acompanhados pelos fãs do programa, uma vez que permite perceber quais os concorrentes que estão a conquistar maior apoio do público à medida que a reta final do jogo se aproxima. Resta agora saber se as próximas dinâmicas e conflitos dentro da casa serão capazes de alterar as preferências dos espectadores nos próximos dias.