Numa das semanas mais atribuladas do jogo, este é o ranking de popularidade. E há muitas surpresas

O Instagram oficial do Secret Story - Desafio Final deu a conhecer esta quinta-feira, 11 de junho, o mais recente ranking de popularidade dos concorrentes, apurado através das stories.

Depois de o público ter sido desafiado a indicar os seus concorrentes preferidos, os resultados acabaram por confirmar as tendências da semana passada na casa mais vigiada do País. No topo da tabela surge Sara, que continua a reunir a preferência dos fãs e conquista o primeiro lugar da classificação.

Já no segundo lugar há uma troca: Pedro Jorge ocupa essa posição e João Ricardo desce para terceiro, completando assim o pódio.

A meio da tabela encontram-se Afonso, na quarta posição, e Bruno Simão, que surge em quinto lugar. Já Liliana ocupa o sexto posto da classificação.

Nas últimas posições aparecem Leandro, em sétimo lugar e Marisa Susana em oitavo e último, descendo em comparação com a semana anterior, em que tinha ficado em sétimo lugar. A concorrente fecha assim o ranking desta semana.

Ranking de popularidade desta semana:

1º Sara

2º Pedro Jorge

3º João Ricardo

4º Afonso

5º Bruno Simão

6º Liliana

7º Leandro

8º Marisa Susana

O ranking de popularidade é um dos indicadores mais acompanhados pelos fãs do programa, uma vez que permite perceber quais os concorrentes que estão a conquistar maior apoio do público à medida que a reta final do jogo se aproxima. Resta agora saber se as próximas dinâmicas e conflitos dentro da casa serão capazes de alterar as preferências dos espectadores nos próximos dias.