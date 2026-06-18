Só com seis concorrentes em jogo, este é o Ranking de Popularidade desta semana

O Instagram oficial do Secret Story - Desafio Final deu a conhecer esta quinta-feira, 18 de junho, o mais recente ranking de popularidade dos concorrentes, apurado através das stories, numa altura em que apenas há seis ainda em jogo.

Depois de o público ter sido desafiado a indicar os seus concorrentes preferidos, os resultados acabaram por confirmar as tendências da semana passada na casa mais vigiada do País. No topo da tabela surge Sara, que continua invicta a reunir a preferência dos fãs e conquista o primeiro lugar da classificação.

Também no resto do pódio se mantêm as mesmas posições da semana passada: Pedro Jorge ocupa o segundo lugar da tabela e João Ricardo o terceiro.

A meio da tabela encontra-se Bruno, em quarto lugar, e nas últimas posições aparecem Marisa Susana, em quinto e Leandro, em sexito e último. O concorrente fecha assim o ranking desta semana.

Ranking de popularidade desta semana:

1º Sara

2º Pedro Jorge

3º João Ricardo

4º Bruno

5º Marisa Susana

6º Leandro

O ranking de popularidade é um dos indicadores mais acompanhados pelos fãs do programa, uma vez que permite perceber quais os concorrentes que estão a conquistar maior apoio do público à medida que a reta final do jogo se aproxima. Resta agora saber se as próximas dinâmicas e conflitos dentro da casa serão capazes de alterar as preferências dos espectadores nos próximos dias.