Só com seis concorrentes em jogo, este é o Ranking de Popularidade desta semana

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Conheça as novidades do ranking de popularidade desta semana.

O Instagram oficial do Secret Story - Desafio Final deu a conhecer esta quinta-feira, 18 de junho, o mais recente ranking de popularidade dos concorrentes, apurado através das stories, numa altura em que apenas há seis ainda em jogo. 

Depois de o público ter sido desafiado a indicar os seus concorrentes preferidos, os resultados acabaram por confirmar as tendências da semana passada na casa mais vigiada do País. No topo da tabela surge Sara, que continua invicta a reunir a preferência dos fãs e conquista o primeiro lugar da classificação.

 

Também no resto do pódio se mantêm as mesmas posições da semana passada: Pedro Jorge ocupa o segundo lugar da tabela e João Ricardo o terceiro. 

A meio da tabela encontra-se Bruno, em quarto lugar, e nas últimas posições aparecem Marisa Susana, em quinto e Leandro, em sexito e último. O concorrente fecha assim o ranking desta semana.

Ranking de popularidade desta semana:

1º Sara 

2º Pedro Jorge

3º João Ricardo

4º Bruno

5º Marisa Susana 

6º Leandro 

 

O ranking de popularidade é um dos indicadores mais acompanhados pelos fãs do programa, uma vez que permite perceber quais os concorrentes que estão a conquistar maior apoio do público à medida que a reta final do jogo se aproxima. Resta agora saber se as próximas dinâmicas e conflitos dentro da casa serão capazes de alterar as preferências dos espectadores nos próximos dias.

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Temas: Sara Pedro Jorge João Ricardo Bruno Marisa Susana

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