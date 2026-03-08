Confronto em direto! Sara enfrenta Ricardo João na gala após comentário polémico

A mais recente gala do Secret Story 10 ficou marcada por um confronto intenso entre Sara e Ricardo João, depois da exibição de imagens que deram muito que falar dentro e fora da casa.

Durante a emissão, os concorrentes assistiram a um momento captado durante a noite, em que Sara surge a dormir agarrada a Hugo. As imagens rapidamente geraram reações entre os colegas e acabaram por dar origem a um comentário de Ricardo João que não agradou à concorrente.

Na manhã seguinte ao episódio, Ricardo João questionou Hugo sobre a noite anterior e lançou uma provocação que acabou por gerar polémica. «Dormiste bem? Desossaste?», perguntou ao colega.

Já em direto na gala, Sara decidiu confrontar o concorrente e mostrou-se incomodada com a situação. «O Ricardo teve um comentário que para mim não faz sentido», começou por dizer.

A concorrente explicou que este tipo de observação pode ser mal interpretado e deixou um recado claro ao colega. «Cai mal, fica mal para quem ouve. Não o deverias fazer», afirmou.

Sem esconder o desconforto, Sara foi ainda mais direta e pediu que o comportamento não se repita. «Peço que não o voltes a fazer, nem comigo nem com ninguém. É realmente feio», acrescentou.

Ricardo João respondeu às críticas e defendeu-se das acusações. «Quem tem alguma coisa a dizer sobre isso que me diga (…) não tomes a voz das outras pessoas», afirmou.

Apesar da resposta do colega, Sara manteve a sua posição e revelou que já tinha ouvido outros comentários semelhantes. A concorrente apelou ainda a uma maior sensibilidade por parte dos homens quando fazem este tipo de observações.

O momento acabou por gerar um ambiente tenso na gala e está a dar muito que falar entre os fãs do programa.

Veja o momento aqui: