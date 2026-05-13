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Esta concorrente foi salva com mais de metade dos votos no Secret Story. E gerou reações na Casa

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A emissão especial desta terça-feira trouxe mais um momento decisivo no Secret Story. Em noite de salvação, uma das concorrentes conseguiu conquistar o público e garantir já a permanência na casa.

O Especial desta terça-feira ficou marcado por mais uma decisão importante no jogo. Sob o comando de Cristina Ferreira, foi revelada a primeira concorrente salva das nomeações da semana.

Em risco de expulsão estavam Sara, Luzia, Ana, Daniela e Sara.

Com todos reunidos na sala e num ambiente de grande tensão, chegou finalmente o momento da verdade. Sara acabou por ser a escolhida do público para continuar no jogo, conquistando 51% dos votos.

A salvação foi recebida com surpresa por alguns dos colegas, inclusive pela própria, numa noite em que as emoções voltaram a estar à flor da pele dentro da casa mais vigiada do País.

Depois deste resultado, Luzia, Ana, Daniela e Sara continuam nomeadas e permanecem em risco de expulsão até à próxima gala. Ligue para salvar ou vote através da app TVI Reality.

À medida que o jogo avança, as votações tornam-se cada vez mais imprevisíveis e tudo pode mudar dentro da casa do Secret Story.

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