Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença

A manhã desta sexta-feira da "Secret Story 10" ficou assinalada por um instante particularmente delicado e emotivo dentro da casa.

Durante uma atividade em grupo, Sara acabou por expor um capítulo doloroso do seu passado, surpreendendo os colegas, que não esconderam a comoção perante o desabafo.

Com 26 anos e natural de Sintra, a esteticista foi confrontada com uma pergunta de carácter íntimo ao retirar um cartão da dinâmica. A reação foi imediata e notou-se o abalo emocional. Amparada pelo apoio dos restantes concorrentes, reuniu forças para partilhar o episódio mais difícil da sua vida: “Em que momento da tua vida te sentiste perdida? Foi um momento em que eu cheguei a um extremo e que eu iniciei uma anorexia”.

Depois do primeiro impacto, explicou que o problema alimentar surgiu na sequência de uma relação amorosa altamente tóxica, que a afastou das pessoas que constituíam o seu porto seguro e a encaminhou para um contexto prejudicial. Como descreveu: “Sujeitei-me a uma relação onde eu não estava bem, não era respeitada, não me sentia feliz, não me sentia amada. Distanciei-me daqueles que eram os meus amigos e fiquei sempre mais com as pessoas que eram da outra parte, em que comecei a ir por alguns caminhos que não eram os melhores nem os mais saudáveis”.

No relato, tornou ainda claro que enfrentou tudo sozinha, sem partilhar o sofrimento com a família, mostrando uma vulnerabilidade até então desconhecida no jogo. O sentimento de solidão acabou por aprofundar a sua perda de identidade: “Ninguém da minha família sabia porque eu preferi sempre viver tudo isso sozinha e acho que esse foi o momento em que eu realmente fiquei mais perdida, desorientada, sem saber quem eu era, sem gostar de mim”.