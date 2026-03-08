Clima tenso na gala! Sara acusa Tiago de ter um «tom mais agressivo» com mulheres

A gala do Secret Story 10 voltou a aquecer com um momento de confronto entre Sara e Tiago, depois de terem sido exibidas imagens que geraram polémica entre os concorrentes.

Durante a conversa em direto, Sara decidiu abordar o comportamento do colega e deixou um reparo claro sobre a forma como, na sua opinião, ele se dirige por vezes às mulheres dentro da casa.

«Há momentos isolados em que tens sim um tom mais agressivo que eu não gosto», afirmou a concorrente, explicando que já tinha reparado nesse tipo de atitude em algumas situações.

Ariana também apontou o dedo ao colega, explicando que este até pode respeitar e amar as mulheres da sua vida, mas que é um facto que já teve atitudes agressivas para com mulheres da casa.

Tiago não ficou em silêncio e respondeu de imediato às críticas feitas pelas colegas, recordando um episódio recente que viveu com Sara: «E o que é que tu achas do que me disseste ali à mesa? Chamaste-me fraco quinze vezes seguidas», atirou.

O momento acabou por gerar um ambiente de grande tensão na sala, com os restantes concorrentes atentos ao confronto entre os dois.

A troca de palavras em direto acabou por intensificar o debate sobre comportamentos e limites dentro da casa, num momento que promete continuar a dar que falar entre os fãs do programa.

Veja o momento: