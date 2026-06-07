Poucos sabem, mas Sara está ligada a uma icónica ex-concorrente do Secret Story. E o motivo surpreende

Desde que entrou no "Secret Story – Desafio Final", Sara tem conquistado a atenção dos espectadores não apenas pelo seu percurso no jogo, mas também pelas escolhas de estilo que tem apresentado nas galas e em alguns dos momentos especiais do reality show.

O que muitos não sabem é que existe uma ligação inesperada entre a concorrente e uma das figuras mais marcantes da história dos reality shows da TVI: Vânia Sá.

Isto porque, vários dos looks que Sara tem exibido no "Desafio Final" pertencem à loja da ex-concorrente. A revelação deixou muitos seguidores surpreendidos, já que a relação entre as duas não era do conhecimento do público.

Nas redes sociais, os visuais da concorrente têm sido frequentemente alvo de elogios, com muitos espectadores a destacarem a elegância e o cuidado colocado em cada aparição. Uma ligação improvável, mas que está a dar que falar entre os fãs do programa.