Notícia de última hora: Vai haver uma desistência no Desafio Final! Saiba tudo

A noite de hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, no Secret Story - Desafio Final vai ser marcante!

Um concorrente ameaça desistir do programa hoje!

A notícia foi avançada hoje no Diário do Secret Story - Desafio Final na TVI, por Maria Botelho Moniz. Embora a identidade do concorrente que tomará esta dura decisão ainda não tenha sido divulgada, as especulações sobre quem pode ser já estão a gerar grande expectativa.

A grande incógnita será desvendada hoje à noite, durante o Especial com Cláudio Ramos, que começa às 21h30. Não perca este momento marcante do reality show, onde tudo poderá mudar a qualquer instante!

Perceba tudo aqui: