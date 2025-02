Um concorrente desistiu do Desafio Final e deixou todos de boca aberta! Saiba quem

A noite de hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, no Secret Story - Desafio Final foi marcada por uma dura decisão:

João Ricardo desistiu do reality show da TVI.

O concorrente decidiu dizer adeus aos colegas, bem como à Voz, e abandonou a casa mais vigiada do país. Como justificação, explicou, em lágrimas, que «não tem energia para mais».

Tudo aconteceu no Especial com Cláudio Ramos, depois da notícia ter sido avançada durante a tarde por Maria Botelho Moniz, no Diário do Secret Story - Desafio Final na TVI.

Veja aqui o momento emocionante completo:

<