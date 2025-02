Saiba quem são os nomeados desta semana no Secret Story - Desafio Final

No Secret Story - Desafio Final, segunda-feira é dia de abrir votações para a próxima expulsão, no domingo.

No Especial com Cláudio Ramos, depois de uma importante decisão de Bruno de Carvalho, ficámos a saber quem são os quatro concorrentes que vão a votações esta semana:

INÊS MORAIS – 761 20 20 08

OSSMAN IDRISSE – 761 20 20 12

VÂNIA SÁ – 761 20 20 21

MIGUEL VICENTE – 761 20 20 22

Quem será o próximo a abandonar a casa?

Antes do especial, houve um novo desentendimento entre Miguel Vicente e Inês Morais.

A vencedora do Big Brother 2024 estava a cortar bacon quando Miguel insistiu para a ajudar, deixando a colega irritada. Inês começou a empurrá-lo com uma faca na mão, ao que este reage: «Então?! Estás doida?!»

Inês insiste que não deu confianças ao colega para ter este tipo de abordagens, chamando-o de «aldrabão» quando este a acusa de lhe ter tocado com a faca: «Vai brincar com gente que goste de ti (...) ainda não percebeste que me estás a incomodar?».

Veja tudo o que aconteceu:

As provocações continuaram, com Inês Morais a dizer a Miguel Vicente a dizer que «há limites físicos». O vencedor do Big Brother 2022 pede para ir a confessionário e afirma: «Pode ser que saias mais cedo».

Veja tudo: