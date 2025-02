Novo ranking de popularidade! Saiba quem desceu na consideração dos portugueses

No Instagram oficial do Secret Story - Desafio Final, chegou o dia de ficarmos a conhecer mais um ranking de popularidade semanal, depois dos seguidores do programa terem votado nos seus favoritos.

Joana Diniz continua a ser a favorita do público online, com 80% dos gostos! A ex-concorrente da Casa dos Segredos 4 continua forte no primeiro lugar há já várias semanas. O seu jogo está a conquistar os portugueses.

Iury Mellany e Sandrina Pratas encontram-se logo a seguir no top, em segundo e terceiro lugar respetivamente, formando assim o pódio desta semana.

Já Miguel Vicente mantém-se em último lugar do ranking, com 84% de taxa de reprovação por parte dos internautas e apenas 16% de gostos. Apesar de ter vencido o Big Brother 2022, o concorrente não está a cativar o público português online com esta participação.

Ossman Idrisse desceu bastante na tabela desde que o programa começou, encontrando-se em 8º lugar, logo antes de Miguel Vicente. O concorrente perdeu muito a consideração do público português... será que está em risco no jogo?

Veja aqui todas as classificações:

1º Joana

2º Iury

3º Sandrina

4º Inês

5º Bruno

6º Daniela

7º Tiago

8º Ossman

9º Miguel