Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

O mítico Secret Story está de volta e promete fazer história. Depois de um regresso memorável em 2024, que conquistou milhares de telespectadores desde o primeiro minuto, o programa prepara-se para estrear uma nova edição no próximo mês de setembro, marcada por mais intensidade, mais desafios e o maior prémio de sempre: 250 mil euros.

Mas o prazo para se inscrever - que abriu em junho deste ano - está quase a terminar. Já só tem mais quatro dias, até ao próximo dia 22 de agosto, para fazer a sua inscrição e habilitar-se assim a vencer este prémio de sonho, nunca antes visto.

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.

Esta é a nona edição do formato que promete concorrentes surpreendentes e segredos inéditos e imperdíveis.

A voz tem uma mensagem especial para si...

Esta é a Voz!

Estive a observar-vos nos últimos meses… agora, chegou o momento de vos conhecer.

Os meus novos habitantes têm de ser destemidos, audazes, ambiciosos e capazes de desvendar todos os mistérios e segredos que a minha Casa esconde.

Para já, preencham o questionário.

É tudo, por agora!

Depois da mais recente vitória de Diogo Alexandre, o formato que conquistou o coração dos portugueses volta em força este ano. A Voz está à procura de novos habitantes. Se tem um segredo e sempre gostou de reality shows, esta é a sua oportunidade!

Não deixe escapar esta oportunidade de entrar na Casa dos Segredos 9 — inscreva-se já, aqui!