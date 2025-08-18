Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

Ao Minuto

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz
Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir - Big Brother

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende
Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende

Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»
Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»

Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos
Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações - Big Brother

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente

Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente

Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada! - Big Brother

Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada!

Inês Morais deslumbra na neve e partilha momentos românticos num destino de sonho

Inês Morais deslumbra na neve e partilha momentos românticos num destino de sonho

Miguel Vicente abre o coração sobre críticas: «Só diziam que estava gordo…»

Miguel Vicente abre o coração sobre críticas: «Só diziam que estava gordo…»

Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

  • Secret Story
  • 18 ago, 16:46
Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

Está a terminar o prazo para se inscrever na próxima edição do Secret Story.

O mítico Secret Story está de volta e promete fazer história. Depois de um regresso memorável em 2024, que conquistou milhares de telespectadores desde o primeiro minuto, o programa prepara-se para estrear uma nova edição no próximo mês de setembro, marcada por mais intensidade, mais desafios e o maior prémio de sempre: 250 mil euros.

Mas o prazo para se inscrever - que abriu em junho deste ano - está quase a terminar. Já só tem mais quatro dias, até ao próximo dia 22 de agosto, para fazer a sua inscrição e habilitar-se assim a vencer este prémio de sonho, nunca antes visto. 

 

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.

Esta é a nona edição do formato que promete concorrentes surpreendentes e segredos inéditos e imperdíveis. 

A voz tem uma mensagem especial para si...

Esta é a Voz!

Estive a observar-vos nos últimos meses… agora, chegou o momento de vos conhecer. 

Os meus novos habitantes têm de ser destemidos, audazes, ambiciosos e capazes de desvendar todos os mistérios e segredos que a minha Casa esconde.

Para já, preencham o questionário.

 

É tudo, por agora!

Depois da mais recente vitória de Diogo Alexandre, o formato que conquistou o coração dos portugueses volta em força este ano. A Voz está à procura de novos habitantes. Se tem um segredo e sempre gostou de reality shows, esta é a sua oportunidade!

Não deixe escapar esta oportunidade de entrar na Casa dos Segredos 9 — inscreva-se já, aqui!

 

Temas: Secret Story

