Em biquíni, ex-concorrente mostra-se mais sexy do que nunca e recebe proposta insólita de fã: «Onde é que...»

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A ex-concorrente do Secret Story está de férias no Brasil. Tem partilhado algumas fotos bem ousadas em biquíni e recebeu uma proposta inusitada de um fã. Veja tudo.

Poucas semanas depois de ter saído do Secret Story 10, Catarina Quintas decidiu desfrutar de uns dias de descanso num verdadeiro paraíso. A ex-concorrente rumou ao Brasil para usufruir de umas mini férias e tem encantado os fãs com as fotos que partilha nas redes sociais, em que exibe o corpo escultural de que é dona.

No Instagram, Catarina Quintas tem divulgado fotografias nas praias de sonho do Rio de Janeiro. Em várias delas, posa em biquínis bastante reduzidos e deixa em evidência as suas curvas esculpidas.

Os fãs têm inundado a caixa de comentários dessas mesmas publicações de rasgados elogios. «Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça», «Gata 😍», «MARAVILHOSA 🔥💞», «Linda vista 🔥🔥», «A temperatura subiu no Instagram🔥», «NOSSAAAA 🔥», «Esqueceeeee ! A MÃE TÁ ONNN. ❤️», «Linda, onde é que envio o meu currículo? 😍», «Mulherão do caraças 🔥», são alguns dos comentários que se podem ler. 

Percorra a nossa galeria e veja as fotos mais sexy de Catarina Quintas de férias no Brasil

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