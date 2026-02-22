A horas da estreia do Secret Story, desvendamos pormenores da gala! Saiba o que esperar

Dez edições depois, o Secret Story entra numa nova fase. A estreia da décima edição do reality show celebra um percurso marcante na televisão portuguesa e apresenta uma Casa totalmente renovada, reinventada de raiz, após uma profunda transformação.

A Voz está de regresso e promete muitas surpresas na sua nova Casa. O espaço renasceu e está irreconhecível.

Quanto aos segredos, as primeiras pistas já começaram a circular e estão a alimentar teorias nas redes sociais. Palavras como «Japão», «intensa», «frontal», «músico» e «superstição» levantam suspeitas sobre as histórias que serão reveladas esta noite.

Com novos concorrentes prontos a entrar na Casa e segredos que prometem abalar o jogo desde o primeiro instante, a gala de estreia do Secret Story 10 tem tudo para ser o arranque de uma temporada intensa, imprevisível e cheia de emoção.

Para além disto, já foram divulgados os signos do zodíaco dos novos residentes da casa mais vigiada do país. O que será que estes nos podem dizer sobre os futuros protagonistas da nova edição?



