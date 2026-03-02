Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

Depois de uma gala marcada por confrontos acesos, revelações bombásticas e a expulsão de Ricky, o jogo avança agora para mais uma semana decisiva no Secret Story 10.

No Especial desta segunda-feira, 2 de março, com Cristina Ferreira, foram revelados os concorrentes que ficam em risco e que dependem agora exclusivamente do público para continuar na competição.

O que os concorrentes não esperavam era que houvesse uma sanção! Hugo foi sancionado após ter revelado uma missão a Ariana. Por isso, perdeu 5000€ e recebeu uma nomeação direta. Na gala do passado domingo, a colega já havia perdido o mesmo valor, por também ter revelado uma missão. Depois de ser sancionado no confessionário, a Voz dirigiu-se à casa para deixar um aviso a todos.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?