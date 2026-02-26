Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Revelações inesperadas, castigos pesados e emoções à flor da pele marcaram o dia 25 de fevereiro de 2026 na casa do Secret Story 10. Entre estratégias falhadas, um romance no ar e lágrimas no confessionário, nada ficou por acontecer numa das quartas-feiras mais intensas da edição.

O dia começou a ganhar força ainda antes do Especial. Durante a tarde, Luzia foi chamada à atenção depois de imagens mostrarem um comentário polémico feito numa conversa entre colegas. A Voz pediu maior consciência, respeito e responsabilidade na forma como os concorrentes se expressam. A participante de Ovar justificou-se com o uso de uma expressão típica do norte, garantindo que não houve qualquer intenção ofensiva. Até Sara, que tem protagonizado vários confrontos com Luzia, reconheceu que, neste caso, não viu maldade nas palavras da colega.

Já no Especial da noite, com Cristina Ferreira, o jogo entrou numa nova fase. Hugo arriscou e carregou no botão dos segredos e acertou ao identificar o segredo de Ricardo João, «Representei a Seleção Nacional de futebol». Contudo, a vitória foi ensombrada por imagens polémicas, que mostraram Ricardo a dar a entender o próprio segredo a Hugo, infringindo as regras. A consequência foi imediata: nomeação direta e conta a zeros para Ricardo João. Hugo, apesar de ter desvendado corretamente o segredo, ficou sem qualquer recompensa.

A emissão ficou ainda marcada por imagens de forte cumplicidade e troca de piropos entre concorrentes, culminando com a admissão pública de interesse mútuo entre Hugo e Ariana, surpreendendo a casa.

No plano emocional, Catarina viveu um dos momentos mais difíceis desde que entrou no programa. No confessionário, comentou as declarações de João sobre a atual namorada fora da casa. As lágrimas falaram mais alto e ficou evidente que a história mal resolvida entre ambos continua a pesar.

Entre estratégias, sentimentos e decisões polémicas, o Secret Story 10 confirma que o jogo está ao rubro e que cada dia pode mudar tudo.

