O primeiro envelope da noite chegou! Este é o quarto classificado do Secret Story - Desafio Final

Momento da expulsão: Veja aqui quem foi o concorrente expulso que ficou em quarto lugar na casa do Secret Story esta noite!

Na final do Secret Story - Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, chegamos ao momento de saber quem foi o concorrente classificado em quarto lugar.

A gala está a ser um verdadeiro palco de emoções fortes e com grandes surpresas! Resta saber quem foi o concorrente que vai não vai conseguir fazer parte do pódio dos últimos três finalistas, no dia da grande final.

E o primeiro expulso da noite que ficou em quarto lugar foi Iury Mellany com 9% dos votos!

Veja aqui um dos momentos mais emocionantes deste domingo e todas as reações na casa e no estúdio!