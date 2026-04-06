Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

Sabe quem é este bebé, de sorriso maroto? A foto foi divulgada pelo próprio, através das redes sociais, e trata-se de... Ricardo João! Nas suas publicações mais antigas no Instagram, o concorrente do Secret Story 10 partilhou alguns registos de infância, e há feições que não mudaram assim tanto.

Partilhamos consigo duas das melhores fotos:

Para além deste registo, Ricardo João partilhou ainda um outro, em que surge a dar um beijinho a uma amiguinha de infância. «É de pequenino que se torce o pepino», escreveu, na legenda da partilha, no tom de brincadeira ao qual já nos habituou.

Brad Pitt português? Ricardo João faz furor ao exibir o corpo escultural: as fotos mais sexy do concorrente do Secret Story

Ricardo João ganhou visibilidade depois de, no passado dia 23 de fevereiro, ter entrado no Secret Story 10. Sem papas na língua, mas também muito divertido, o nortenho é um dos concorrentes mais controversos desta edição, mas fora da casa mais vigiada do País mostra um lado por muitos desconhecido.

No Instagram, são várias as fotografias sensuais e cheias de ousadia que Ricardo João partilha, em que mostra a sua forma física invejável.

Aliás, numa das suas partilhas, João Ricardo compara a sua aparência à de um dos maiores galãs de Hollywood: o Brad Pitt.

Na caixa de comentários da partilha, são vários aqueles que concordam com as parecenças.

«Foi uma boa comparação , i agree 👌», «Guapo 😻», «Estás a acabar com a minha auto estima!», pode ler-se.

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