Cláudio Ramos anuncia quem está em perigo de expulsão! Saiba quem está nomeado esta semana

Segunda-feira é dia de Especial de nomeações no Secret Story - Desafio Final com Cláudio Ramos. Ficamos assim a saber, depois das nomeações na gala de domingo, quem está em risco de expulsão esta semana.

São cinco os concorrentes que ficam nomeados para o próximo domingo. Confira os números de telefone para que possa votar para salvar:

Afonso Leitão – 761 20 20 01

Cláudio Alegre – 761 20 20 03

David Maurício – 761 20 20 05

Inês Morais – 761 20 20 08

Joana Diniz – 761 20 20 10

Recorde que na gala de ontem, dia 13 de janeiro de 2025, Joana Sobral (ex-concorrente do Big Brother 2023) entrou no jogo, depois de Sandrina (ex-concorrente do Big Brother 2020 e do Duplo Impacto) ter entrado no sábado, e hoje teve oportunidade de assistir às suas primeiras imagens no Desafio Final, bem como todas as reações dos colegas à sua entrada.

Veja tudo: