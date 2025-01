Descubra quem foi o concorrente expulso desta noite no Secret Story - Desafio Final

Domingo foi noite de mais uma Gala do Secret Story – Desafio Final e, como tal, noite de mais uma expulsão. Na gala do sábado passado, Flávia foi expulsa com apenas 7% dos votos para salvar.

Este domingo, a tensão esteve ao máximo na casa do Secret Story – Desafio Final, com Gabriel Sousa e Afonso Leitão em risco de abandonar o jogo. A decisão ficou nas mãos do público, que votou massivamente para salvar um dos concorrentes.

Com 71% dos votos, Afonso Leitão garantiu a permanência no programa, continuando na luta pelo título. Já Gabriel Sousa, com apenas 29% dos votos, foi o concorrente menos votado e acabou por ser expulso da noite.