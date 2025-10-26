Ao Minuto

19:37
O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story - Big Brother

O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

19:19
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças - Big Brother
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

19:18
Marisa revelou o segredo enquanto dormia? Correria ao confessionário já começou - Big Brother
03:07

Marisa revelou o segredo enquanto dormia? Correria ao confessionário já começou

13:18
Liliana declara o fim a Fábio? «Não te vou apoiar tanto como pensava em apoiar» - Big Brother
10:03

Liliana declara o fim a Fábio? «Não te vou apoiar tanto como pensava em apoiar»

13:17
Confronto entre Liliana e Fábio: «Se gostasses mesmo de mim, não fazias o que me fizeste» - Big Brother
10:03

Confronto entre Liliana e Fábio: «Se gostasses mesmo de mim, não fazias o que me fizeste»

13:08
Liliana assumiu o papel de má? Dylan aconselha: «Nunca é tarde para mudar» - Big Brother
08:15

Liliana assumiu o papel de má? Dylan aconselha: «Nunca é tarde para mudar»

12:45
Dylan critica Ana Cristina: «Se foste tu, és ridícula» - Big Brother
07:03

Dylan critica Ana Cristina: «Se foste tu, és ridícula»

12:34
Dylan critica Bruno: «Ele não está a ser verdadeiro» - Big Brother
07:12

Dylan critica Bruno: «Ele não está a ser verdadeiro»

12:12
Liliana faz revelações sobre Fábio: «O que ele me fez ontem (...) Disse que eu o obriguei a...» - Big Brother
13:04

Liliana faz revelações sobre Fábio: «O que ele me fez ontem (...) Disse que eu o obriguei a...»

12:11
Fim de relação à vista? Liliana desabafa sobre Fábio: «Estou muito magoada» - Big Brother
13:04

Fim de relação à vista? Liliana desabafa sobre Fábio: «Estou muito magoada»

12:02
Nova aliança na casa? Leandro e Rui unidos para descobrir segredos - Big Brother
09:07

Nova aliança na casa? Leandro e Rui unidos para descobrir segredos

11:56
Grupo de Dylan fala da aparência e intervenções estéticas de Mariana pelas costas: «Ela é louca» - Big Brother
03:27

Grupo de Dylan fala da aparência e intervenções estéticas de Mariana pelas costas: «Ela é louca»

11:33
Dylan sobre Leandro: «Mano a mano, não tinha medo de...» - Big Brother
04:54

Dylan sobre Leandro: «Mano a mano, não tinha medo de...»

11:20
Marisa Susana e Bruna em bate boca: «Andas tão arrogante» - Big Brother
05:17

Marisa Susana e Bruna em bate boca: «Andas tão arrogante»

11:04
Leandro promete: «Aquelas duas pessoas, enquanto elas existirem aqui...» - Big Brother
10:40

Leandro promete: «Aquelas duas pessoas, enquanto elas existirem aqui...»

10:58
Pedro Jorge arrasa Ana: «Viste o que ela fez? Ela é sempre à javardice» - Big Brother
05:49

Pedro Jorge arrasa Ana: «Viste o que ela fez? Ela é sempre à javardice»

10:49
Leandro desvendou o segredo de Raquel? «Eu já sei a frase» - Big Brother
01:30

Leandro desvendou o segredo de Raquel? «Eu já sei a frase»

10:34
Rui teme a gala de hoje? «Acrediam que eu possa sair esta noite» - Big Brother
07:50

Rui teme a gala de hoje? «Acrediam que eu possa sair esta noite»

10:24
Manhã de mimos: Os abraços calorosos de Pedro Jorge, Marisa e Leandro - Big Brother
01:39

Manhã de mimos: Os abraços calorosos de Pedro Jorge, Marisa e Leandro

09:31
O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9” - Big Brother

O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

22:57
Nova Pista? Leandro associa enigma a segredo de Ana Cristina - Big Brother
03:10

Nova Pista? Leandro associa enigma a segredo de Ana Cristina

22:24
Marisa declara-se ao marido. As palavras ditas derretem qualquer um - Big Brother
01:36

Marisa declara-se ao marido. As palavras ditas derretem qualquer um

22:06
Pedro Jorge faz pedido especial a Marisa - Big Brother
01:44

Pedro Jorge faz pedido especial a Marisa

21:48
«Vêm-se meter comigo, depois não se queixem»: Leandro implacável com Rui - Big Brother
03:01

«Vêm-se meter comigo, depois não se queixem»: Leandro implacável com Rui

21:39
«Eu quero uma relação sem discussões»: Fábio impõe limites a Liliana - Big Brother
05:25

«Eu quero uma relação sem discussões»: Fábio impõe limites a Liliana

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

  • Secret Story
  • Há 1h e 10min
O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story - Big Brother

Prepare-se para uma gala "horripilante" do Secret Story 9: cheia de surpresas e de travessuras que prometem mudar o jogo.

Este domingo, 26 de outubro, há mais uma gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9, que promete ter muitas surpresas - algumas delas horripilantes. A poucos dias de se celebrar o Halloween, a casa mais vigiada do país enche-se de travessuras e há um concorrente que deixa hoje o formato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Esta noite, alguém começa a gala em perigo. O que é que será que o futuro tem reservado para esse concorrente?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Após uma semana intensa, marcada por fortes discussões, os concorrentes vão ser confrontados com tudo o que disseram e fizeram. Não pode mesmo perder a gala desta noite.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Na noite de hoje, o exterior vai assombrar a casa com mensagens envenenadas. Chegou o momento dos ex-concorrentes entrarem em ação e deixarem o Secret Story virado do avesso.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Pela imunidade, a Voz vai colocar o paladar dos concorrentes à prova. Quem será que tem o palato mais apurado? Quem sairá vencedor? Não pode perder a prova da imunidade de hoje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Relacionados

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Reconciliação?: Estas são as primeiras palavras que Zé vai dizer a Liliana

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Cristina Ferreira começou o dia de uma forma que ninguém esperava
Temas: Secret Story Gala Cristina Ferreira

Viral

O vídeo mais viral de sempre: Frase icónica de Vera recriada... pelo Pumba de ‘O Rei Leão’

O vídeo mais viral de sempre: Frase icónica de Vera recriada... pelo Pumba de ‘O Rei Leão’

24 out, 12:03
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

23 out, 16:00
Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada»

Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada»

23 out, 14:48
Marisa e Pedro Jorge em chamas: «Repararam que eu olhei para o teu material no banho»

Marisa e Pedro Jorge em chamas: «Repararam que eu olhei para o teu material no banho»

23 out, 12:39
Novas 'besties'? Marisa Susana e Liliana unem-se em manhã de fofoca: «A imagem dele está manchada»

Novas 'besties'? Marisa Susana e Liliana unem-se em manhã de fofoca: «A imagem dele está manchada»

23 out, 11:31
Mais Viral

Mais Vistos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

17 out, 17:53
De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

Ontem às 16:39
Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

24 out, 16:36
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Há 2h e 56min
Ver Mais

Notícias

O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

Há 1h e 10min
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Há 2h e 2min
Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Há 2h e 27min
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Há 2h e 56min
A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

Hoje às 11:33
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

23 out, 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Há 2h e 2min
Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Há 2h e 27min
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Há 2h e 56min
A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

Hoje às 11:33
O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

Hoje às 09:31
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

Hoje às 16:11
Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Hoje às 15:07
Em pleno supermercado, Kelly Baron lamenta: "Já passei por situações tristes..."

Em pleno supermercado, Kelly Baron lamenta: "Já passei por situações tristes..."

Hoje às 13:41
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares faz revelação: "Foram dias de dúvidas, de cansaço..."

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares faz revelação: "Foram dias de dúvidas, de cansaço..."

Hoje às 10:59
Bárbara Parada sofre acidente: finalista do "Big Brother" ficou com os "dentes diferentes"!

Bárbara Parada sofre acidente: finalista do "Big Brother" ficou com os "dentes diferentes"!

Hoje às 08:20
Ver Mais Outros Sites