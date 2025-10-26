O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

Este domingo, 26 de outubro, há mais uma gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9, que promete ter muitas surpresas - algumas delas horripilantes. A poucos dias de se celebrar o Halloween, a casa mais vigiada do país enche-se de travessuras e há um concorrente que deixa hoje o formato.

Esta noite, alguém começa a gala em perigo. O que é que será que o futuro tem reservado para esse concorrente?

Após uma semana intensa, marcada por fortes discussões, os concorrentes vão ser confrontados com tudo o que disseram e fizeram. Não pode mesmo perder a gala desta noite.

Na noite de hoje, o exterior vai assombrar a casa com mensagens envenenadas. Chegou o momento dos ex-concorrentes entrarem em ação e deixarem o Secret Story virado do avesso.

Pela imunidade, a Voz vai colocar o paladar dos concorrentes à prova. Quem será que tem o palato mais apurado? Quem sairá vencedor? Não pode perder a prova da imunidade de hoje.