Sacrifícios, laços quebrados e uma cadeira do terror: Vem aí mais uma gala explosiva

Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Cristina Ferreira deslumbra com um look arrojado, mas são os brincos que captam todas as atenções

Hoje é noite de gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9. Está preparado para mais uma emissão de emoções fortes onde tudo pode acontecer? Contamos-lhe tudo o que pode esperar desta gala, em que a casa vai dizer adeus a mais um concorrente.

A Gala de hoje vai ser tudo menos um paraíso para alguns dos concorrentes! A noite está recheada de decisões que vão mexer com as alianças. Será que há amizades que vão ser postas em causa? Não pode mesmo perder.

Esta noite, os grupos vão ter de sacrificar um dos membros... mas nem tudo é o que parece! Será que os "excluídos" vão ser na verdade os grandes privilegiados? Não perca.

A Voz vai colocar à prova a agilidade e a rapidez dos concorrentes na prova da imunidade. Prepare-se para presenciar um momento insólito, em que só um vai ganhar a tão ambicionada imunidade e garantir mais uma semana de estadia na casa mais vigiada do País!

Esta noite, uma cadeira vai atormentar os concorrentes durante a Gala! Há consequências para quem lá passar... e prometem mexer com toda a casa!

Hoje é noite de gala e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18