Alerta tensão! João Ricardo e Joana Sobral protagonizam forte discussão: «Diz lá… agora gostava de saber»

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes foram confrontados com imagens das últimas 24 horas, e o clima dentro da casa rapidamente aqueceu. Os ânimos exaltaram-se, dando início a um verdadeiro caos! No centro da tensão estavam João Ricardo e Joana Sobral, cujo bate-boca começou após uma pergunta de Cláudio Ramos a Joana Sobral: «Porque é que acha que agora toda a gente se está a aproximar da Iury?»

A concorrente não hesitou em responder: «Se, nas duas primeiras semanas, havia guerras com a Iury por ser quem é, do nada já toda a gente a põe no pódio e na final. É estranho e deixa-me a pensar... Se calhar, foram opiniões que foram ouvindo de quem veio cá para casa depois do primeiro dia, inclusive o João».

João Ricardo achou graça ao discurso da colega e respondeu com ironia, rindo-se: «O Cláudio já apresenta este programa há vários anos. Eu não sei o que é que a Joana Sobral me quis dizer ontem, mas eu nunca vi ninguém ganhar um reality show em quatro dias. Eu estive quatro dias lá fora enquanto vocês estiveram aqui, e a Joana Sobral acha que eu vim para aqui dizer-vos que a Iury era a melhor jogadora porque lá fora achavam que era a melhor jogadora.» E acrescentou: «Se vocês acham que alguém ganha um reality show em quatro dias, desculpem lá ter-vos influenciado...»

A troca de palavras continuou, e Joana Sobral ripostou: «Porque é que estás a pegar nisso? Eu alguma vez peguei num assunto teu lá de fora? Então não faças comigo! Porque foste tu que o pediste aqui quando foi referido o assunto da Joana, para eu nunca pegar em coisas que te fragilizavam...»

João Ricardo, provocador, atirou: «Diz lá o que é que tens lá de fora para trazer? Diz lá… Agora gostava de saber...»

Veja o momento tenso, aqui: