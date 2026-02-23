A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

A gala de estreia do Secret Story 10 começou em grande, mas nenhum momento gerou tanta agitação como a entrada de João, 29 anos, de Massamá. O concorrente, antigo jogador de basquetebol e licenciado em Gestão, encontrou no wrestling a sua verdadeira paixão, onde é conhecido como “Golden Boy”.

Físico imponente e presença marcante, o concorrente mostrou rapidamente que é muito mais do que aparenta ser. Focado, intenso e exigente com o respeito dentro da casa, João veio determinado a lutar pelo prémio e a dar visibilidade à sua carreira no wrestling. Entrou no Secret Story com o segredo: “Sou o agente secreto do público”.

Para assinalar a grande estreia do Secret Story, João foi desafiado a entrar na casa apenas com o equipamento de wrestling, ou seja, em tronco nu e cuecas de luta. Um momento que rapidamente tornou-se viral e fez disparar as redes sociais. No antigo Twitter, X, os portugueses não pararam de reagir à ousadia do “Golden Boy”, comentando a sua entrada ardente e a presença que promete marcar a edição desde o primeiro dia.

Com esta estreia inesquecível, João garante que vai deixar a sua marca na casa mais vigiada do país e prova que, no Secret Story 10, a primeira impressão pode ser inesquecível.