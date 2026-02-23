Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

A gala de estreia do Secret Story 10 ficou marcada por um momento inesperado que trouxe imediatamente à memória dos espectadores uma situação semelhante vivida na edição anterior.

Liliana e Ricky entraram juntos na casa mais vigiada do País como casal. Casados há 10 anos e com uma filha em comum, construíram a vida na Suíça, país para onde emigraram ainda jovens.

Ricky, de 34 anos, é gerente de armazém e define-se como reservado e estratégico. Cresceu entre dois países, o que o tornou independente e resiliente. Observador por natureza, prefere agir em silêncio e só reage quando considera que tem razões para tal. Em ambiente de confiança revela um lado mais descontraído e sonha dedicar-se à música como DJ. A entrada no programa seria a oportunidade para mostrar uma faceta menos conhecida da sua personalidade.

Liliana é massagista e empresária. Depois de ultrapassar uma fase difícil, conseguiu criar o próprio negócio na Suíça. Carismática e impulsiva, garante que não tolera rotinas e que gosta de provocar movimento quando sente que tudo está parado. Transparente quanto ao passado, entra no jogo determinada a viver a experiência de forma intensa e sem reservas.

Contudo, no momento em que se preparavam para iniciar a aventura a dois, a Voz lançou o desafio que mudou o rumo da noite: «Na minha casa só há espaço para um. Vão decidir qual dos dois vai ser concorrente desta edição da Casa dos Segredos.»

O momento fez recordar o que aconteceu na edição anterior do Secret Story, quando Liliana Oliveira entrou com o namorado Zé Pedro. Na altura, os dois apresentaram-se como casal, mas foi ele quem ficou à porta. Dentro da casa, o rumo da história mudou. Liliana acabou por se aproximar de Fábio, por quem se apaixonou, terminando a relação que mantinha cá fora. Atualmente, Liliana e Fábio continuam juntos e já vivem na mesma casa.

Perante as inevitáveis comparações, a nova concorrente reagiu em tom de brincadeira: “Atenção que isto não é um deja-vu.” A Voz respondeu: “Parece mesmo…”.

No final da gala deste domingo, dia 22, o rumo da história de Liliana e Ricky acabou por se resolver. Ele acabou por entrar e estão agora juntos na casa mais vigiada do País.