«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

Ariana atira a Norberto: «Acho-te um pouquinho exagerado»
Ariana atira a Norberto: «Acho-te um pouquinho exagerado»

Atitude de superioridade? Surgem as primeiras acusações numa dinâmica do Secret Story 10
Atitude de superioridade? Surgem as primeiras acusações numa dinâmica do Secret Story 10

Ana responde a críticas de Norberto: «Eu estou tranquilíssima»
Ana responde a críticas de Norberto: «Eu estou tranquilíssima»

Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Vera em êxtase com a entrada de dois concorrentes no Secret Story 10
Vera em êxtase com a entrada de dois concorrentes no Secret Story 10

As maiores pérolas da Gala de estreia do Secret Story 10

As maiores pérolas da Gala de estreia do Secret Story 10

«Pedrão» explica o porquê da sua alcunha e o estúdio inteiro ri-se
«Pedrão» explica o porquê da sua alcunha e o estúdio inteiro ri-se

Jéssica revela reação de Ana que a levou a desconfiar do namoro com Ricardo João
Jéssica revela reação de Ana que a levou a desconfiar do namoro com Ricardo João

Sara revela: «Eu tive logo um desafio e ouvi risadas do público, então não está a ir mal»
Sara revela: «Eu tive logo um desafio e ouvi risadas do público, então não está a ir mal»

Jéssica avisa Pedro: «Desde o início que não te impuseste (…) és tão bondoso que…»
Jéssica avisa Pedro: «Desde o início que não te impuseste (…) és tão bondoso que…»

Ana em lágrimas: «Não associem a minha família a mim, eu sou livre e tive o apoio do pai do meu filho»
Ana em lágrimas: «Não associem a minha família a mim, eu sou livre e tive o apoio do pai do meu filho»

Liliana não se contém e aplaude fortemente Ricky após o seu desabafo: «É mesmo (um fofo)»
Liliana não se contém e aplaude fortemente Ricky após o seu desabafo: «É mesmo (um fofo)»

Sara assume sem rodeios: «Vim à procura de protagonismo (…) vão-me ver a inventar coisas
Sara assume sem rodeios: «Vim à procura de protagonismo (…) vão-me ver a inventar coisas

Pedro «não gosta de ser desgostado». Já Diana Dora veio «para ganhar, quem não gostar meta na beira do prato»
Pedro «não gosta de ser desgostado». Já Diana Dora veio «para ganhar, quem não gostar meta na beira do prato»

Liliana em lágrimas ao falar da filha e Ricky assiste a tudo sem poder intervir. Veja a reação
Liliana em lágrimas ao falar da filha e Ricky assiste a tudo sem poder intervir. Veja a reação

Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»
Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»

João faz confissão: «Concretizar o meu sonho de ser o primeiro português a lutar na WWe»
João faz confissão: «Concretizar o meu sonho de ser o primeiro português a lutar na WWe»

Concorrentes desafiados a escrever três verdades importantes sobre si
Concorrentes desafiados a escrever três verdades importantes sobre si

Namorado e pai dos filhos de Jéssica é um conhecido futebolista. Nós contamos-lhe tudo

Namorado e pai dos filhos de Jéssica é um conhecido futebolista. Nós contamos-lhe tudo

Inacreditável. Hélder foi convidado para participar num reality show da Netflix
Inacreditável. Hélder foi convidado para participar num reality show da Netflix

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

As primeiras teorias já começaram a surgir: «Alguém é transexual e daltónico»
As primeiras teorias já começaram a surgir: «Alguém é transexual e daltónico»

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

Entrada escaldante no Secret Story: lutador João entra em tronco nu na casa e deixa redes sociais ao rubro

Entrada escaldante no Secret Story: lutador João entra em tronco nu na casa e deixa redes sociais ao rubro

«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho
Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho Marquinho

Marta Cardoso, ex-concorrente do Big Brother e atual apresentadora do Extra do Secret Story, abriu uma exceção e falou sobre o filho, Marquinho, de 23 anos, fruto da relação com Marco Borges em entrevista à revista TV Guia.

Os dois conheceram-se na primeira edição do reality show e estiveram juntos durante sete anos. Hoje, a apresentadora garante que a relação com o ex-companheiro é de amizade e cumplicidade: “Tanto eu como o Marco entrámos sempre nesta relação para que ela durasse o tempo que tinha de durar e que fazia sentido aos dois. As coisas terminaram como tinham de terminar, somos os melhores amigos hoje em dia”, confessou Marta.

Sobre Marquinho, Marta Cardoso revela que o jovem é discreto e não se identifica com o mundo televisivo: “Ele não se identifica com esta área, detesta a exposição, é a pessoa mais discreta que conheço.”

A apresentadora recorda que, desde adolescente, o filho mostrava sinais de não querer ser tratado de forma diferente por ser filho de figuras públicas: “Quando ele era pequeno, era tudo tranquilo. Depois, começou ele a sentir essa pressão, e isso para mim é que era complicado de gerir, porque quem é que não chega àquela idade e pede ao pai ou à mãe para o deixar duas ruas lá atrás, que não quer que os colegas vejam que o pai e a mãe os deixam à porta? Eu fiz isso e ele também fez. Mas aqui acrescia o facto de que ele não queria que as pessoas soubessem que era filho de, porque não queria ser tratado de maneira diferente. E percebo perfeitamente que ele não escolheu estar nessa posição, como ele também me percebe a mim. Temos de encontrar aqui um ponto de equilíbrio.”

Hoje, Marquinho é militar e Marta Cardoso não podia estar mais orgulhosa do filho: “Já saiu debaixo da minha asa, foi à vida dele. Mas é o meu melhor companheiro, o meu melhor amigo. Não é de muitas palavras, é aquela coisa de rapagão, mas mostra todos os dias, com as mensagens que manda, com as conversas que vamos tendo, falamos de igual para igual. Ele tem muito orgulho de ser filho da Marta e do Marco… A Marta é a mãe dele e o Marco é o pai dele. Ele não vê televisão, nunca teve curiosidade de ir ver o 'Big Brother'. Não tem redes sociais, anda lá nas coisas dele. É muito parecido comigo, no melhor e no pior”, revelou.

 

