«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

Marta Cardoso, ex-concorrente do Big Brother e atual apresentadora do Extra do Secret Story, abriu uma exceção e falou sobre o filho, Marquinho, de 23 anos, fruto da relação com Marco Borges em entrevista à revista TV Guia.

Os dois conheceram-se na primeira edição do reality show e estiveram juntos durante sete anos. Hoje, a apresentadora garante que a relação com o ex-companheiro é de amizade e cumplicidade: “Tanto eu como o Marco entrámos sempre nesta relação para que ela durasse o tempo que tinha de durar e que fazia sentido aos dois. As coisas terminaram como tinham de terminar, somos os melhores amigos hoje em dia”, confessou Marta.

Sobre Marquinho, Marta Cardoso revela que o jovem é discreto e não se identifica com o mundo televisivo: “Ele não se identifica com esta área, detesta a exposição, é a pessoa mais discreta que conheço.”

A apresentadora recorda que, desde adolescente, o filho mostrava sinais de não querer ser tratado de forma diferente por ser filho de figuras públicas: “Quando ele era pequeno, era tudo tranquilo. Depois, começou ele a sentir essa pressão, e isso para mim é que era complicado de gerir, porque quem é que não chega àquela idade e pede ao pai ou à mãe para o deixar duas ruas lá atrás, que não quer que os colegas vejam que o pai e a mãe os deixam à porta? Eu fiz isso e ele também fez. Mas aqui acrescia o facto de que ele não queria que as pessoas soubessem que era filho de, porque não queria ser tratado de maneira diferente. E percebo perfeitamente que ele não escolheu estar nessa posição, como ele também me percebe a mim. Temos de encontrar aqui um ponto de equilíbrio.”

Hoje, Marquinho é militar e Marta Cardoso não podia estar mais orgulhosa do filho: “Já saiu debaixo da minha asa, foi à vida dele. Mas é o meu melhor companheiro, o meu melhor amigo. Não é de muitas palavras, é aquela coisa de rapagão, mas mostra todos os dias, com as mensagens que manda, com as conversas que vamos tendo, falamos de igual para igual. Ele tem muito orgulho de ser filho da Marta e do Marco… A Marta é a mãe dele e o Marco é o pai dele. Ele não vê televisão, nunca teve curiosidade de ir ver o 'Big Brother'. Não tem redes sociais, anda lá nas coisas dele. É muito parecido comigo, no melhor e no pior”, revelou.