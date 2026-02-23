Secret Story: Mal começou, já há concorrentes em risco de expulsão. E não chegam até domingo

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

A gala de estreia do Secret Story 10 ficou marcada por vários momentos inesperados e, como já é habitual no formato, pelas primeiras nomeações da edição, ainda antes de o leque oficial ficar fechado.

Ao longo da emissão, Ariana teve a oportunidade de nomear diretamente um concorrente e não hesitou na decisão: escolheu Sara, que ficou automaticamente em risco logo na primeira noite.

Já na sala, os restantes concorrentes também votaram e o nome mais repetido foi o de Caio, que somou sete votos e junta-se assim à lista de nomeados.

Distribuíram-se ainda os seguintes votos: Diogo (3), Ana (1), Ariana (1), Diana Dora (1), Eva (1), Hugo (1), Jéssica (1), Liliana (1), Norberto (1) e Ricardo João (1). Catarina, Hélder, João, Luzia, Pedro, Ricky e Tiago não receberam qualquer nomeação.

Para já, Caio e Sara são os dois concorrentes em risco de abandonar a casa na primeira expulsão da temporada. O leque oficial de nomeados será, no entanto, fechado no ‘Especial’ desta noite, altura em que também serão abertas as linhas telefónicas.

No final da gala, Cristina Ferreira deixou claro que o jogo está longe de ser previsível: “Nomeações para expulsar no domingo. O que eles não sabem é que nem uma semana lá vão passar e, por isso mesmo, é preciso estar atento. Neste Secret Story todos os dias há uma coisa nova que os pode surpreender a eles, mas também a si. Para já partimos com 19 concorrentes e com dois nomeados.”

A apresentadora foi mais longe e anunciou uma novidade que promete abalar a casa logo nos primeiros dias: “Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje e começa já amanhã. Amanhã, no primeiro dia desta casa, vamos revelar um dos segredos e, por isso, enquanto público, tem 24 horas para tentar perceber a quem é que corresponde o segredo ‘mudei de sexo’. Amanhã, no especial das 21h, vamos conversar com o/a concorrente a quem pertence este segredo.”

Com duas nomeações já definidas e a revelação antecipada de um segredo marcante, a primeira semana do Secret Story 10 arranca com muitas surpresas e promete não dar tréguas aos concorrentes, nem aos espectadores.