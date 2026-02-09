Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

Ao Minuto

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso - Big Brother

Esta ex-concorrente fez furor no reality show em que entrou. Hoje, é mãe, tem um relacionamento de quase 10 anos com um cantor e está novamente grávida.

Ficou famosa depois de participar no Love on Top, em 2017. Natacha Sofia entrou na quinta edição daquele formato como uma das concorrentes que estaria à procura do amor, mas foi fora do programa que acabou por se apaixonar por Cire, que também já tinha passado por uma edição daquele formato.

Mas a ligação de Natacha Sofia ao mundo dos reality shows começou alguns anos antes. Em 2013, a mãe da jovem, Rute Freitas, entrou na quarta edição do Secret Story e foi uma das concorrentes mais polémicas daquela edição.

Hoje, Natacha Sofia é muito mais discreta no que diz respeito à vida pública, mas continua a fazer furor nas redes sociais com as fotos sexy que partilha no Instagram, onde conta com 101 mil seguidores. A par disso, também gosta de mostrar aos fãs um pouco da sua vida mais privada. Natacha e Cire estão juntos há quase dez anos, estão noivos desde 2018 e em 2019 foram pais pela primeira vez.

Lara Rose, de sete anos, prepara-se agora para dar as boas-vindas a um irmão mais novo. Natacha Sofia está grávida e, em breve, a família vai aumentar.

Ainda se lembra dela? Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos de Natacha Sofia que preparámos para si

Temas: Secret Story Polemica Natacha Sofia Cire

Viral

Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...»

Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...»

Hoje às 13:00
Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

5 fev, 22:37
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

5 fev, 22:06
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

5 fev, 20:04
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

5 fev, 19:52
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

5 fev, 19:03
Mais Viral

Mais Vistos

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

Hoje às 10:22
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

26 nov 2025, 11:47
Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Ontem às 15:00
Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

Ontem às 18:19
Saudável, barata e prática: Cristina Ferreira mostra a marmita que qualquer um consegue replicar em 5 minutos

Saudável, barata e prática: Cristina Ferreira mostra a marmita que qualquer um consegue replicar em 5 minutos

Há 2h e 0min
Ver Mais

Notícias

Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Há 30 min
Indireta? Rúben Boa Nova quebra o silêncio sobre a paternidade e faz revelação inesperada: «Amizades ficam para trás»

Indireta? Rúben Boa Nova quebra o silêncio sobre a paternidade e faz revelação inesperada: «Amizades ficam para trás»

Há 1h e 20min
Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»

Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»

Há 1h e 41min
Saudável, barata e prática: Cristina Ferreira mostra a marmita que qualquer um consegue replicar em 5 minutos

Saudável, barata e prática: Cristina Ferreira mostra a marmita que qualquer um consegue replicar em 5 minutos

Há 2h e 0min
Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

Há 2h e 40min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Há 30 min
Indireta? Rúben Boa Nova quebra o silêncio sobre a paternidade e faz revelação inesperada: «Amizades ficam para trás»

Indireta? Rúben Boa Nova quebra o silêncio sobre a paternidade e faz revelação inesperada: «Amizades ficam para trás»

Há 1h e 20min
Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»

Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»

Há 1h e 41min
Saudável, barata e prática: Cristina Ferreira mostra a marmita que qualquer um consegue replicar em 5 minutos

Saudável, barata e prática: Cristina Ferreira mostra a marmita que qualquer um consegue replicar em 5 minutos

Há 2h e 0min
Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...»

Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...»

Hoje às 13:00
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

Há 1h e 17min
Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»

Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»

Há 2h e 12min
Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos
01:23

Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos

Hoje às 13:27
Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...»

Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...»

Hoje às 13:00
Instrutor-chefe deixa mensagem a Noélia, que está em lágrimas: «Aqui ninguém cai»
01:24

Instrutor-chefe deixa mensagem a Noélia, que está em lágrimas: «Aqui ninguém cai»

Hoje às 10:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho toma importante decisão: "Um gesto simples, mas carregado de significado"

Bruno de Carvalho toma importante decisão: "Um gesto simples, mas carregado de significado"

Hoje às 10:46
Francisco Monteiro faz impressionante desabafo: "Devolveu-me a vontade de viver"

Francisco Monteiro faz impressionante desabafo: "Devolveu-me a vontade de viver"

Hoje às 09:36
Mafalda Diamond deixa recado polémico após episódio com Diogo Marcelino: «É ridículo»

Mafalda Diamond deixa recado polémico após episódio com Diogo Marcelino: «É ridículo»

Ontem às 18:20
Em saída à noite, Bárbara Parada cúmplice de "amigo especial"... e há motivos para celebrar!

Em saída à noite, Bárbara Parada cúmplice de "amigo especial"... e há motivos para celebrar!

Ontem às 17:13
Primeira vez! Marisa Pires e Pedro Jorge encontram-se com Catarina Miranda e Afonso Leitão... por este motivo!

Primeira vez! Marisa Pires e Pedro Jorge encontram-se com Catarina Miranda e Afonso Leitão... por este motivo!

Ontem às 13:47
Ver Mais Outros Sites