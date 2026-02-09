Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

Ficou famosa depois de participar no Love on Top, em 2017. Natacha Sofia entrou na quinta edição daquele formato como uma das concorrentes que estaria à procura do amor, mas foi fora do programa que acabou por se apaixonar por Cire, que também já tinha passado por uma edição daquele formato.

Mas a ligação de Natacha Sofia ao mundo dos reality shows começou alguns anos antes. Em 2013, a mãe da jovem, Rute Freitas, entrou na quarta edição do Secret Story e foi uma das concorrentes mais polémicas daquela edição.

Hoje, Natacha Sofia é muito mais discreta no que diz respeito à vida pública, mas continua a fazer furor nas redes sociais com as fotos sexy que partilha no Instagram, onde conta com 101 mil seguidores. A par disso, também gosta de mostrar aos fãs um pouco da sua vida mais privada. Natacha e Cire estão juntos há quase dez anos, estão noivos desde 2018 e em 2019 foram pais pela primeira vez.

Lara Rose, de sete anos, prepara-se agora para dar as boas-vindas a um irmão mais novo. Natacha Sofia está grávida e, em breve, a família vai aumentar.