Depois de viralizar na Internet com um momento 'explosivo', este concorrente já é um dos preferidos do público

O gesto que João teve com Eva durante o Especial que quase ninguém viu

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Esta quinta-feira, 26 de março, ficámos a conhecer o Ranking de Popularidade desta semana e as mudanças foram drásticas. Para além de Eva ter 'destronado' João do primeiro lugar, e de Diogo e Ariana estarem agora no fim da tabela, houve um outro concorrente a destacar-se.

Depois de ter protagonizado um dos momentos mais virais da semana, Tiago ocupa agora o terceiro lugar das preferências do público. Até agora, o concorrente ocupava sempre o meio da tabela, mas tudo mudou depois da tomada de posição que fez no Especial do Secret Story 10 de terça-feira, 24 de março.

Indignado com toda a situação a que Diogo sujeitou a namorada Eva, Tiago exigiu que o concorrente «levantasse a cabeça» para enfrentar a realidade a assumir aquilo que fez.

«Bato-te palmas, sim. Sabes porquê? Porque ela (Eva) sim, ama-te. E tu nem de ti próprio gostas E tu devias ter a cara levantada e devias ter assumido tudo aquilo que fizeste. Porque tu mentes e tu gostas», começou por dizer a Diogo, visivelmente exaltado.

Cristina Ferreira até pediu a Tiago para se acalmar, mas sem sucesso. O jovem continuou bastante exaltado e prosseguiu: «Aquilo que tu fizeste à Eva... os 100 mil euros não valem isso, não valem o que tu fizeste.»

«Eu disse que não te ia julgar e juro-te que não te vou dizer nada aqui. Mas não te esqueças: o Karma existe, e ele vem», findou.

O momento foi partilhado nas redes sociais da TVI e viralizou em algumas horas.