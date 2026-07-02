Entrou com o marido no Secret Story e escondeu o segredo até ao fim. Anos depois, divorciou-se e agora vive um novo amor

Luan Tiófilo ficou conhecido do grande público ao participar na 7.ª edição do Secret Story, em 2018. A sua participação foi especialmente marcante por ter entrado no programa com um segredo que, na altura, foi considerado inovador para o formato português.

Luan entrou na casa com 26 anos. Natural de Santa Catarina, no Brasil, tinha vindo para Portugal através de um programa Erasmus. Acabou por se apaixonar pelo país e decidiu ficar a viver em Lisboa, onde trabalhava num call center. No seu vídeo de apresentação, descrevia-se como uma pessoa ponderada, organizada e muito ligada ao desenvolvimento pessoal e ao poder da mente.

O concorrente entrou com o segredo «Somos Casados», a par com Tiago Rufino, outro concorrente da mesma edição, que acabou mesmo por vencer aquele formato. Os dois tinham casado em segredo cerca de um ano antes de entrarem no reality show, e o objetivo era esconder essa relação dos restantes habitantes da casa.

Anos mais tarde, Tiago revelou que a experiência foi emocionalmente muito exigente e que, nas primeiras semanas, chegou mesmo a querer desistir. Segundo o próprio, a produção chegou a proporcionar alguns momentos privados no confessionário para que ele e Luan conseguissem conversar longe dos restantes concorrentes.

Já fora da casa mais vigiada do País, a história de amor de Tiago Rufino e Luan Tiófilo continuou a ser seguida atentamente pelos fãs, mas mais tarde o casal anunciou a separação. Ambos falaram publicamente sobre o fim do casamento, explicando que a decisão foi tomada de forma consciente, por sentirem que a relação já não fazia bem a nenhum dos dois.

Em julho de 2022, Luan Tiófilo e Tiago Rufino anunciaram publicamente que o casamento tinha terminado. Na altura, Tiago explicou que já estavam separados há alguns meses e que aguardavam apenas a conclusão das questões legais

O divórcio foi oficialmente concluído em 7 de dezembro de 2023. Nesse dia, ambos publicaram fotografias juntos nas redes sociais e revelaram que tinham ido almoçar para assinalar o fim do processo de forma amigável.

Fora da televisão, Luan optou por uma vida bastante mais discreta do que muitos outros ex-concorrentes. Ao contrário de alguns colegas que seguiram carreiras como comentadores ou presenças frequentes em programas de entretenimento, ele concentrou-se na sua vida profissional e na criação de conteúdos para as redes sociais, sem manter uma presença constante nos reality shows.

Entretanto, Luan seguiu com a sua vida e vive agora um novo romance.