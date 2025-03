Tiago Rufino foi o primeiro concorrente expulso da noite e a casa reagiu: «Ele chorou?»

Tiago Rufino foi o primeiro concorrente a ser escolhido para abandonar a casa do Secret Story na gala deste domingo.

As reações dos colegas foram unânimes, inclusive de Miguel Vicente.

O concorrente foi a escolhido pelo público para abandonar a casa com 12% da percentagem de votos dos portugueses. O estúdio ficou em silêncio com esta decisão, e as reações na casa foram imediatas.

Quanto aos concorrentes salvos foram Miguel Vicente, Joana Diniz, Inês Morais e Bruno de Carvalho.