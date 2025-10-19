Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Ao Minuto

00:48
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa - Big Brother
11:58

Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa

00:34
«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente - Big Brother
01:23

«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente

00:31
Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune - Big Brother
12:28

Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune

00:13
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite - Big Brother

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

00:11
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento - Big Brother
01:34

Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento

00:05
Emoções à flor da pele: Descubra quem é o concorrente expulso - Big Brother
06:27

Emoções à flor da pele: Descubra quem é o concorrente expulso

00:03
O público decide: duas novas salvações marcam a gala - Big Brother
01:51

O público decide: duas novas salvações marcam a gala

23:46
Discussão em cadeia: Dylan, Leandro e Bruna protagonizam momento tenso - Big Brother
08:59

Discussão em cadeia: Dylan, Leandro e Bruna protagonizam momento tenso

23:36
Rebuscadas e mirabolantes: Conheça as teorias de segredos da semana - Big Brother
02:04

Rebuscadas e mirabolantes: Conheça as teorias de segredos da semana

23:30
«Ficha tripla» em perigo: uma concorrente é desligada e perde poder na casa - Big Brother
05:23

«Ficha tripla» em perigo: uma concorrente é desligada e perde poder na casa

23:26
Sem pudores. Bruna ataca Liliana: «Tem a inteligência de um amendoim (...) cabeça de vento» - Big Brother
06:59

Sem pudores. Bruna ataca Liliana: «Tem a inteligência de um amendoim (...) cabeça de vento»

23:13
Mãe de Pedro Jorge defende o filho em plena gala: «Vê as meninas como irmãs» - Big Brother
01:09

Mãe de Pedro Jorge defende o filho em plena gala: «Vê as meninas como irmãs»

23:12
Marisa confrontada no confessionário sobre Pedro Jorge: «Tenho de lhe dar na cabeça» - Big Brother
06:34

Marisa confrontada no confessionário sobre Pedro Jorge: «Tenho de lhe dar na cabeça»

22:46
Gala repleta de emoções: o público salva o primeiro concorrente - Big Brother
01:38

Gala repleta de emoções: o público salva o primeiro concorrente

22:44
Risos: Joana recebe pista de segredo e afirma «A Ana Cristina põe ovos» - Big Brother
04:54

Risos: Joana recebe pista de segredo e afirma «A Ana Cristina põe ovos»

22:39
Gritos e tensão: Bruno e Marisa Susana protagonizam confronto aceso - Big Brother
02:19

Gritos e tensão: Bruno e Marisa Susana protagonizam confronto aceso

22:37
Gritos sem fim: Pedro fala em «ficha tripla» e instala-se o caos na casa - Big Brother
04:11

Gritos sem fim: Pedro fala em «ficha tripla» e instala-se o caos na casa

22:25
Triângulo amoroso: Dylan não perdoa Vera e Inês deixa a máscara cair? «Sonsa» - Big Brother
08:54

Triângulo amoroso: Dylan não perdoa Vera e Inês deixa a máscara cair? «Sonsa»

22:18
Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story - Big Brother

Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

22:11
Como nunca a viu: Vera explode com os colegas «mas está tudo bem?» - Big Brother
01:43

Como nunca a viu: Vera explode com os colegas «mas está tudo bem?»

22:10
«Tu és um porco!»: Fábio defende Liliana com unhas e dentes e atira-se a Dylan - Big Brother
06:36

«Tu és um porco!»: Fábio defende Liliana com unhas e dentes e atira-se a Dylan

22:04
Bruno perde a cabeça com Vera: «As tuas filhas devem ter vergonha» - Big Brother
03:02

Bruno perde a cabeça com Vera: «As tuas filhas devem ter vergonha»

22:01
Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira - Big Brother

Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

22:01
Confronto: Dylan e Leandro perdem a calma durante a gala - Big Brother
04:12

Confronto: Dylan e Leandro perdem a calma durante a gala

21:57
A arder: Dylan perde a calma e ameaça Leandro com «chapadão» - Big Brother
02:49

A arder: Dylan perde a calma e ameaça Leandro com «chapadão»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana - Big Brother

Em “Secret Story 9”, Marisa acerta sem saber no segredo de Fábio, mas é Joana quem o revela na gala da TVI. Descubra todos os detalhes deste momento surpreendente!

Os últimos dias na casa do “Secret Story 9”, o reality show da TVI conduzido por Cristina Ferreira, têm sido marcados por novas desconfianças, estratégias e muita curiosidade em torno de um dos segredos mais comentados da edição: o de Fábio.

Tudo começou quando Liliana correu até Marisa para tentar perceber qual era a sua teoria sobre o segredo do amigo especial. Liliana acreditava que alguém dentro da casa estava prestes a descobrir a verdade — e, sem o saber, Marisa acabou por acertar no segredo de Fábio.

A teoria de Marisa era clara e acerta em cheio no segredo do concorrente: “Já me envolvi com uma concorrente da casa.” A concorrente acreditava que a pessoa em questão poderia ser Vera, depois de seguir algumas pistas que tinham sido deixadas, de forma subtil, ao longo da semana.

Determinada a confirmar as suas suspeitas, Liliana decidiu procurar outras opiniões junto dos colegas, tentando perceber quem mais poderia estar perto de descobrir o mistério.

Veja o vídeo do momento, em baixo.

 

Mas foi durante a gala desta noite que a verdade veio ao de cima: Joana acabou por acertar no segredo de Fábio, revelando-o em direto e surpreendendo todos na casa — inclusive Marisa, que já tinha estado perigosamente próxima da resposta certa.

 

Entre emoções à flor da pele e reações inesperadas, a descoberta promete mexer com as dinâmicas dentro da casa mais vigiada do país, abrindo caminho para novas alianças… e desconfianças.

Em cima, veja a galeria de imagens do momento de arranque da gala, que preparámos para si.

Acompanhe tudo na TVI e no TVI Player, onde as emoções do “Secret Story 9” continuam a crescer a cada episódio.

Relacionados

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

Cristiana Jesus mostra mudança impressionante no seu rosto após intervenção estética
Temas: Secret Story Segredo Gala TVI Reality Show

Mais Vistos

Como nunca a vimos! A meio do filme, Inês passa-se: «Falem alto (…) eu vou ser expulsa desta casa»
06:15

Como nunca a vimos! A meio do filme, Inês passa-se: «Falem alto (…) eu vou ser expulsa desta casa»

Ontem às 00:13
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Ontem às 18:58
«Vais ser um homem sortudo...»: Após a tensão, Fábio e Liliana entram em troca de provocações íntimas
03:57

«Vais ser um homem sortudo...»: Após a tensão, Fábio e Liliana entram em troca de provocações íntimas

Ontem às 11:03
Segredo revelado: Joana deixa Fábio sem saldo na conta
05:39

Segredo revelado: Joana deixa Fábio sem saldo na conta

Há 3h e 49min
Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18 out, 17:27
Ver Mais

Notícias

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Há 1h e 12min
Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Há 3h e 7min
Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Há 3h e 35min
Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Há 3h e 54min
“Secret Story 9”: a gala desta noite promete virar tudo do avesso — alianças, amores e estratégias à prova

“Secret Story 9”: a gala desta noite promete virar tudo do avesso — alianças, amores e estratégias à prova

Ontem às 19:47
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Há 3h e 54min
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Ontem às 18:58
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

18 out, 18:17
Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

18 out, 18:05
Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18 out, 17:27
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Ontem às 20:27
Ao lado do namorado, Marie anuncia: "A família começa agora"

Ao lado do namorado, Marie anuncia: "A família começa agora"

Ontem às 15:41
Após mudança drástica, Francisco Vale mostra o novo rosto: "Esta metade da cara parece..."

Após mudança drástica, Francisco Vale mostra o novo rosto: "Esta metade da cara parece..."

Ontem às 14:40
20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

Ontem às 13:14
Após dez anos, António Bravo abre as portas do quarto e revela: "A minha grande aposta"

Após dez anos, António Bravo abre as portas do quarto e revela: "A minha grande aposta"

Ontem às 09:47
Ver Mais Outros Sites