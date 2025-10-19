Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Os últimos dias na casa do “Secret Story 9”, o reality show da TVI conduzido por Cristina Ferreira, têm sido marcados por novas desconfianças, estratégias e muita curiosidade em torno de um dos segredos mais comentados da edição: o de Fábio.

Tudo começou quando Liliana correu até Marisa para tentar perceber qual era a sua teoria sobre o segredo do amigo especial. Liliana acreditava que alguém dentro da casa estava prestes a descobrir a verdade — e, sem o saber, Marisa acabou por acertar no segredo de Fábio.

A teoria de Marisa era clara e acerta em cheio no segredo do concorrente: “Já me envolvi com uma concorrente da casa.” A concorrente acreditava que a pessoa em questão poderia ser Vera, depois de seguir algumas pistas que tinham sido deixadas, de forma subtil, ao longo da semana.

Determinada a confirmar as suas suspeitas, Liliana decidiu procurar outras opiniões junto dos colegas, tentando perceber quem mais poderia estar perto de descobrir o mistério.

Veja o vídeo do momento, em baixo.

Mas foi durante a gala desta noite que a verdade veio ao de cima: Joana acabou por acertar no segredo de Fábio, revelando-o em direto e surpreendendo todos na casa — inclusive Marisa, que já tinha estado perigosamente próxima da resposta certa.

Entre emoções à flor da pele e reações inesperadas, a descoberta promete mexer com as dinâmicas dentro da casa mais vigiada do país, abrindo caminho para novas alianças… e desconfianças.

