Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

A noite pós-gala do Secret Story ficou marcada por fortes emoções e momentos de pura tensão. Após uma madrugada intensa, onde o confronto entre Vera e Dylan incendiou as redes sociais, o ambiente na casa aqueceu ainda mais com a expulsão da concorrente, por decisão soberana da Voz.

Veja, em baixo, o vídeo do momento da expulsão.

Fique a par de tudo o que aconteceu

A casa do Secret Story está ao rubro e o clima não podia ser mais tenso. Depois da gala deste domingo, Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras. O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

A tensão culminou esta noite, quando, num especial em direto com Cristina Ferreira, a Voz decidiu expulsar Vera. Confrontada por Cristina, Vera reagiu à decisão e revelou se está ou não arrependida do seu comportamento na casa.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.

Veja, em baixo, os vídeos do momento.