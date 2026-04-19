Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre

A gala do Secret Story 10 deste domingo, 19 de abril, ficou marcada por um momento muito especial: o mais importante segredo da casa foi revelado. A Voz anunciou, na passada quinta-feira, 16, que também ela escondia um segredo e foi Jéssica quem o desvendou.

Durante a semana, Jéssica, Sara e Eva ficaram a saber que existe um segredo da Voz por revelar. No entanto, as concorrentes não conseguiram guardar esta grande vantagem e contaram a toda a casa. Por isso, a Voz revelou, o Especial desta quinta-feira, 16 de abril, qual a vantagem que descobrir o seu segredo teria: «Também eu escondo um segredo, tão valioso que, quando desvendado, pode abrir caminho direto para um Passaporte para a Final».

Jéssica apostou numa teoria: «A minha casa tem vida». A concorrente acertou em cheio e conquistou um lugar na final.