Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Na gala do Secret Story deste domingo, ficamos a conhecer a identidade de mais um segredo. Ana explicou ao público que guarda o segredo «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre». Esta edição do Secret Story tem 21 segredos e 16 deles já foram revelados.
Contudo, apenas dois destes segredos foram revelados por colegas. Raquel acertou no segredo de Liliana: «Fui pedida em casamento na gala de estreia». Já Joana acertou no segredo de Fábio: «Envolvi-me com uma concorrente da casa».
A lista completa dos segredos e (alguns) nomes de a quem pertencem:
1. Somos os guardiães da voz – Mariana e Rui
2. A mãe dos meus filhos está na casa - Pedro
3. Descobri a amante do meu pai nas cartas – Lídia
4. Sofro de bananofobia – Joana
5. Fui criado/a por um cantor famoso – Vera
6. Na minha aldeia acreditam que sou um milagre – Ana
7. Tenho um altar de objetos sexuais- Carina
8. Os meus pais são milionários - Dylan
9. Fui assaltado/a à mão armada
10. O meu marido está na casa – Marisa
11. Fui pedida em casamento na gala de estreia – Liliana
12. Tive um gémeo evanescente- Bruno Miguel
13. Casei sozinho/a
14. Já fui obeso/a – Sandro
15. Envolvi-me com uma concorrente da casa – Fábio
16. Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor
17. Estive entre a vida e a morte
18. Fui escolhida pelo público - Raquel