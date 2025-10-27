Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Hoje às 10:18

Na gala do Secret Story deste domingo, ficamos a conhecer a identidade de mais um segredo. Ana explicou ao público que guarda o segredo «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre». Esta edição do Secret Story tem 21 segredos e 16 deles já foram revelados.

Contudo, apenas dois destes segredos foram revelados por colegas. Raquel acertou no segredo de Liliana: «Fui pedida em casamento na gala de estreia». Já Joana acertou no segredo de Fábio: «Envolvi-me com uma concorrente da casa».

A lista completa dos segredos e (alguns) nomes de a quem pertencem:

1. Somos os guardiães da voz – Mariana e Rui

2. A mãe dos meus filhos está na casa - Pedro

3. Descobri a amante do meu pai nas cartas – Lídia

4. Sofro de bananofobia – Joana

5. Fui criado/a por um cantor famoso – Vera

6. Na minha aldeia acreditam que sou um milagre – Ana

7. Tenho um altar de objetos sexuais- Carina

8. Os meus pais são milionários - Dylan

9. Fui assaltado/a à mão armada

10. O meu marido está na casa – Marisa

11. Fui pedida em casamento na gala de estreia – Liliana

12. Tive um gémeo evanescente- Bruno Miguel

13. Casei sozinho/a

14. Já fui obeso/a – Sandro

15. Envolvi-me com uma concorrente da casa – Fábio

16. Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor

17. Estive entre a vida e a morte

18. Fui escolhida pelo público - Raquel