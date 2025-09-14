O maior segredo do Secret Story: Conheça cada novo concorrente ao pormenor

Chegou o grande dia. Estreou esta noite uma nova edição do Secret Story – Casa dos Segredos. Cristina Ferreira já está a apresentar, um a um, os concorrentes que vão habitar a casa mais vigiada do País.



Vindos de diferentes pontos de Portugal — e também do estrangeiro —, os novos participantes prometem trazer animação, mistério e muitas surpresas à nona temporada do reality show da TVI. Homens e mulheres de perfis distintos compõem este grupo que, desde já, desperta enorme curiosidade junto do público.



Percorra a galeria para descobrir os rostos dos novos concorrentes da Casa dos Segredos e conheça, em detalhe, as histórias que levam consigo.

MARIANA - 27 anos. São Miguel, Açores

Motorista de táxi, trabalha para o pai e assume ser “menina do papá”. Vaidosa assumida, orgulha-se do corpo e das cirurgias estéticas a que já se submeteu. Diz que amor próprio não tem preço. Sabe que é “bonita” e “sensual” e acredita que a sua sedução será uma arma para encantar e descobrir segredos. Temperamental e desorganizada, confessa não ter paciência para pessoas falsas ou fingidas.

LILIANA. 23 anos. Lousada



Licenciada em Psicologia, mas virada para a área corporativa, prefere liderança e saúde do trabalhador ao lado clínico. Vaidosa e vistosa, admite que também adora estética e sonha tirar um curso de extensões de cabelo. Passou grande parte da infância com os avós e viveu num colégio interno onde sofreu bullying. Ultrapassar este desafio tornou-a perseverante e determinada. Explosiva e impulsiva, não tem medo de mostrar o que sente.

MARISA SUSANA 43 anos. Alemanha

Vive na Alemanha há quase três décadas, mas mantém uma forte ligação ao Algarve, onde nasceu. Trabalha como Wedding Planner, organizando casamentos de estrangeiros nas praias mais a sul de Portugal. Determinada, diz que dá sempre tudo e recebe pouco em troca. Vaidosa e excêntrica, assume o vício de comer gelo picado. Agora, garante que chegou a sua vez e promete fazer história.

RUI. 21 anos. Guimarães

Apesar da idade, assume ter um ar maduro que engana toda a gente. Ambicioso e disciplinado, orgulha-se de já ter cumprido grandes objetivos na vida como comprar um carro de sonho ou treinar quase 300 vezes num ano. Considera-se parte dos 2% da população que pensa pela própria cabeça e acredita que nasceu para aprender e ensinar. Carismático e perspicaz, promete ser uma surpresa na Casa.

FÁBIO DANIEL. 29 anos. Marco de Canaveses

Engenheiro industrial, sempre foi um aluno de excelência e orgulha-se disso. Considera-se extremamente perfecionista, perspicaz e ambicioso. Investe no mercado financeiro, porque acha que ninguém enriquece só a trabalhar. Afirma ser bastante racional e no Secret Story não admite outro resultado que não a vitória.

VERA. 34 anos. Vila Nova de Gaia

Assistente dentária e rececionista de uma clínica de estética, define-se como uma mulher misteriosa. Observadora e atenta aos detalhes, garante que raramente se engana. Extremamente confiante e determinada, a Vera diz que gosta de mexer com a mente dos outros e que sabe guardar segredos como ninguém. Mãe de duas filhas, entra com a certeza de que consegue sempre tudo o que quer.

SANDRO. 44 anos. Olhão

Barbeiro das estrelas, já cortou o cabelo a jogadores como John Terry e Cristiano Ronaldo. Viveu uma infância difícil e com grandes desafios, mas garante que cada experiência o tornou ainda mais resiliente. Pai de três filhas, namora com uma jovem de 20 anos. Enérgico, divertido e teimoso, diz que já sobreviveu a muito e que está mais que pronto para este desafio.

MARISA. 37 anos. Covilhã

A Marisa é de Trancoso, mas mora na Covilhã há seis anos. É dona de uma loja de roupa e mãe de dois filhos. Considera-se um verdadeiro furacão, faladora, espontânea e divertida. Adora ver todos os realities e sabe que, quando entrar, não vai conseguir ficar calada, porque é mais forte que ela… a Marisa fala por ela e pelos outros. O grande sonho é ganhar o prémio e levar os filhos à Disneyland Paris.

PEDRO. 28 anos. Covilhã

De momento, está desempregado, mas ajuda a mulher na loja dela. Define-se como competitivo e muito persistente. Outra característica que tem é ser extremamente vaidoso e demorar muito tempo para se arranjar. Sofreu quando a mãe emigrou e acabou por crescer com o pai, que é hoje o seu maior apoio. Com o seu ar jovem, é um pai de família protetor e garante estar pronto para desafios fortes no Secret Story.

ANA. 25 anos. Penafiel

Esteticista, sonha desde criança entrar num reality show e garante que este é “o momento da sua vida”. Diz ser extremamente independente e assume que ainda não encontrou a pessoa certa, mas não resiste a altos, morenos e tatuados. Dona de muitas manias, confessa que adora ordem e organização, mas também de rir de si própria. Carismática e determinada, promete dar tudo para vencer.

CARINA. 41 anos. Póvoa de Varzim

Estilista, estudou Design de Moda e adora criatividade, novidade e mudança. É faladora, bem-disposta. Tem fobia a moscas e a autocolantes, manias que a tornam única e divertida. Solteira há vários anos, diz nunca ter encontrado alguém compatível com o seu ritmo frenético. Vive com a mãe, de quem herdou o gosto pela conversa e pela confusão. Expansiva, irreverente e impossível de ignorar, promete trazer movimento e animação para dentro da Casa.

BRUNO. 40 anos. Cascais

Ex-jogador de futebol profissional, começou no Benfica e chegou a defrontar o Cristiano Ronaldo. Passou por vários clubes na Europa, mas admite sem rodeios que não vingou ao mais alto nível por falta de disciplina. Pai de três filhas, considera-se competitivo e direto, não gosta de perder e entra agora no campo dos segredos para ganhar. Para si, esta é a oportunidade de marcar o golo da sua vida.

ANA CRISTINA. 32 anos. Vila Nova de Gaia

Empresária, Personal Trainer e formada em desporto, abdicou de tudo para abrir o seu ginásio. Diz ser malcomportada e há quem diga que é irresponsável por levar a vida de uma maneira leve. Afirma estar pela primeira vez solteira e considera-se uma mulher sedutora e viciada em atenção. No Secret Story garante que não vai ser só mais uma.

FÁBIO. 26 anos. Porto

Estudante universitário e contabilista, divide o tempo entre o trabalho e a licenciatura. Determinado a ser empresário, garante que só precisa do prémio para dar o salto. Sedutor assumido, gaba-se de ter 90% de sucesso com as mulheres. Alegre e vaidoso, treina intensamente no ginásio e promete que vai ser um concorrente de peso.

BRUNA. 25 anos. Ericeira

Natural de Mafra, vive na Ericeira com o namorado, com quem está há seis anos. Babysitter, já trabalhou vários anos em Recursos Humanos, mas decidiu despedir-se para ter tempo de explorar novas experiências. Fã de reality shows, diz ter garra, foco e determinação. É viciada em puzzles e tem um humor afiado. Reconhece que há pessoas que não a adoram, mas também não se importa, prefere marcar quem a conhece a tentar agradar a todos.

INÊS. 28 anos. Montijo

Nail designer, a Inês afirma ser direta e autêntica, não levar desaforos para casa e falar sempre com o coração. Divertida, tem pequenas manias, como usar uma meia de cada cor e ser viciada em comida, especialmente quando está nervosa ou entediada. Acredita que a falta de privacidade será o maior desafio, mas está pronta para socializar, observar e causar impacto desde o primeiro momento na Casa.

LEANDRO. 31 anos. Vila Nova de Gaia

Chef de cozinha e apaixonado pela pastelaria, não esconde o orgulho no percurso que já o levou a servir celebridades nacionais e internacionais. Confiante, extrovertido e desbocado, garante que gosta de testar os outros e impor respeito na sua cozinha. Trouxe das origens o gosto pela vida no campo e pela autenticidade. Diz que é como uma cebola, com muitas camadas. Promete ser genuíno e agradar o público, já para os seus colegas da casa, acha que será uma verdadeira dor de cabeça.

RAQUEL. 34 anos. Elvas

Conta com uma carreira de 10 anos na área de Marketing e trabalhava como account manager numa agência de comunicação. Em jovem, teve uma relação que não foi fácil e desde então não consegue ter nada sério. Considera-se inteligente, explosiva e muito teimosa. Acredita que no Secret Story tais características possam ser uma mais-valia.

JOANA. 25 anos. Alcochete

A Joana trabalha em marketing e considera-se uma mulher cheia de energia que detesta dormir até tarde e desperdiçar o dia. Confiante e divertida, a Joana não suporta pessoas intriguistas e conflituosas ou quem se faz de vítima. Garante que prefere ser genuína, mesmo que isso a faça mostrar o seu lado menos bom. Acredita que o que a vai destacar no programa é precisamente essa autenticidade.

DYLAN. 29 anos. Viana do Castelo

Nasceu na Suíça, licenciou-se em Contabilidade e trabalha na gestão da oficina do pai. Assume ter sido mulherengo, mas confessa que a última relação o deixou de coração partido. Competitivo e viciado em vitórias, diz que o seu nível de confiança pode parecer arrogância, mas não é. Entra decidido a ganhar o prémio.

BRUNO MIGUEL. 29 anos. Ermesinde

Fisioterapeuta, ambicioso e direto, admite que o principal motivo para entrar na Casa é conquistar os 250 mil euros. Assume-se como um “menino da mamã”. Mimado desde sempre, até hoje é a mãe que lhe corta a fruta. Esotérico e sempre com energia positiva, promete conquistar aliados no Secret Story. Depois de uma relação intensa que terminou de forma inesperada, está solteiro e disponível para viver novas experiências dentro da Casa.

LÍDIA. 25 anos. Aveiro

Taróloga e terapeuta espiritual, fundou em 2019 o seu próprio negócio de produtos esotéricos, que descreve como um verdadeiro sucesso. Apaixonada pelo oculto, acredita que tudo tem um propósito. É intensa, empática, mas não esconde que pode ser explosiva quando perde o controlo. Garante que nasceu para estar num reality show e que veio para ganhar.