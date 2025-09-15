Momento imperdível na Casa dos Segredos: Tiveram um caso que acabou em 'tampa' e agora encontraram-se na estreia

A nova edição do Secret Story – Casa dos Segredos estreou este domingo, dia 14 de setembro, trazendo logo uma série de momentos que prometem marcar esta temporada. Entre risos, surpresas e tensão, um dos segredos mais comentados envolve Fábio e Vera, dois concorrentes que já viveram um envolvimento fora da Casa e cujo passado permanece oculto para os restantes participantes.

Ao entrar no confessionário, Fábio acreditava que iria começar a experiência sozinho, mas ao abrir a mala de segredos descobriu imediatamente o desafio que lhe tinha sido atribuído: “Envolvi-me com uma concorrente da Casa”. Inicialmente sem saber a quem se referia, rapidamente se deparou com Vera, que entrou no confessionário, tornando o momento ainda mais intenso e carregado de expectativa.

Veja o momento:

Os castings revelaram detalhes do passado dos dois: embora tenham estado próximos, quando chegaram à 'Hora H’, Vera não sentiu a ligação necessária, enquanto Fábio mantém interesse por ela.