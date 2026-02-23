Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

O maior segredo do Secret Story 10 está revelado. São estes os novos concorrentes da nova edição da Casa dos Segredos, que arranca este domingo, dia 22 de fevereiro de 2026, com Cristina Ferreira aos comandos. O leque de concorrentes do Secret Story é diversificado e há detalhes que importa reter sobre cada um deles.

Eis a lista dos novos concorrentes e os detalhes mais marcantes sobre as suas histórias de vida:

ANA

31 anos

Valongo

Gerontóloga, dedica-se a cuidar de idosos, mas garante que chegou a hora de cuidar de si própria. É sensível, divertida e muito chorona, mas diz que também sabe ser bruta quando perde a paciência. Acredita no amor e acredita que o seu príncipe encantado anda por aí. Transparente e justa, não suporta julgamentos nem pessoas que vivem a vida dos outros em vez da sua.

JÉSSICA

33 anos

Portimão

Empresária no ramo da cosmética, divide a vida entre Portugal e a China, onde vive com o noivo, jogador de futebol. Mãe de dois filhos, Jéssica entra na Casa determinada a conquistar o prémio e a viver o seu sonho. Extrovertida, frontal e dona de uma gargalhada inconfundível, não tem medo do cancelamento nem de dizer o que pensa. Diz ser obcecada por organização e limpeza, vaidosa e promete não passar despercebida.

PEDRO

26 anos

Lousada

Recém-formado em Turismo, já trabalhou como segurança, mas percebeu que queria outro caminho. Teve uma infância e adolescência desafiantes, mas tudo o que viveu tornou-o mais forte e resiliente. Alegre, brincalhão, assume que as suas piadas podem irritar alguns colegas. Entra para ganhar, provar o seu valor e fazer a diferença.

JOÃO

29 anos

Massamá

Antigo jogador de basquetebol e formado em Gestão, João encontrou no wrestling a sua verdadeira paixão, onde é conhecido como “Golden Boy”. Impõe respeito pela estatura, mas garante que é muito mais do que os estereótipos sugerem. Focado e intenso, garante não tolerar faltas de respeito. O grande objetivo é conquistar o prémio e dar mais visibilidade à sua carreira.

HUGO

23 anos

Felgueiras

Empresário na área dos eventos, organiza festas e sunsets. Carismático e confiante, garante que vai conquistar o público, principalmente o feminino. Extremamente preocupado com a sua imagem diz ser muito competitivo, estratégico e acredita que tem perfil de líder dentro da Casa. Não procura confrontos, mas mantém-se firme nas suas decisões. Entra determinado a jogar forte.

LUZIA

33 anos

Ovar

Contabilista, Luzia é comunicativa, intensa e sem filtros. Garante que não há ninguém que a bata em energia, determinação e conteúdo. Confessa que vem para a casa resgatar alguma da loucura que foi perdendo pela vida fora. Diz que é racional, íntegra e que raramente chora. Quer fugir à rotina e garante que “a Luzia a ser Luzia” vai marcar os portugueses para sempre. Não procura o amor, mas se aparecer um Jason Momoa… não responde por si.

SARA

26 anos

Sintra

Esteticista de profissão, Sara apresenta-se sempre com imagem irrepreensível e postura confiante. Vive com o filho e com a mãe. É vaidosa e muito organizada. Praticou ballet durante 11 anos e habituou-se a lutar sempre pelo primeiro lugar em todas as competições que entrou. Há quem a ache arrogante, mas Sara define-se como direta e sem papas na língua. Intensa, entra para ser protagonista e o centro das atenções.

TIAGO

27 anos

Sines

Dinâmico e com mil ideias por segundo, Tiago divide-se entre vários projetos, entre eles, destacam-se as aulas de skate, de surf, a música e o trabalho na fábrica de enchidos do pai. Impulsivo, engraçado, diz que vê a vida de forma diferente da maioria. Espiritual e cheio de histórias improváveis, já superou vários desafios que o tornaram numa pessoa resiliente e sonhadora. Entra para ser único, divertir e mostrar que nunca houve ninguém como ele na Casa.

ARIANA

24 anos

Baião

Formada em Hotelaria, Ariana foi, empregada de mesa, cozinheira e assistente de bordo. Engraçada e muito expressiva, Ariana é conhecida pela boa energia e frontalidade. Vive com os pais e o irmão e está solteira porque acredita que ainda não encontrou alguém digno de se entregar a 100%. Já jogou futebol e diz que o seu lema de vida é aproveitar todos os dias para fazer o que mais gosta, no Secret Story não será diferente.

CAIO

28 anos

São Paulo

Artista de beatbox e criador de projetos sociais, mudou-se recentemente para Portugal. Promete levar o beatbox para a Casa e diz que será essa será sua arma para o bem e para o mal. Divertido, enérgico e intenso nas relações, está solteiro e confessa que se apaixona com facilidade. Tranquilo, assume ser um pouco desorganizado e não tem paciência para pessoas chatas e mal-humoradas.

CATARINA

29 anos

Vila do Conde

Licenciada em Ciências da Comunicação, Catarina trabalhou num supermercado e ajuda no café da família. Feminista assumida, não fica calada perante injustiça. Odeia gritos, principalmente se for um homem a falar com uma mulher. Competitiva desde sempre, praticou várias modalidades quando era jovem. Tem uma personalidade forte e impulsiva. Acredita que é o momento certo para entrar e sabe que vai ser notada desde o primeiro instante.

DIANA DORA

32 anos

Vila Nova de Gaia

Picheleira, adora o que faz e orgulha-se de conquistar o seu lugar numa profissão maioritariamente masculina. Afirma que como uma grande mulher do Norte, tem sempre as palavras certas na hora certa. Divorciada, Diana é uma mãe dedicada e o maior desafio vão ser as saudades. Vive atualmente uma relação feliz e estável. Adora cantar fado. Mulher de garra, Diana Dora é genuína, frontal e pronta para enfrentar qualquer desafio dentro da Casa.

NORBERTO

33 anos

Porto

Responsável por uma residência universitária no Porto com mais de 400 estudantes, assume-se como um verdadeiro chefe de equipa. É Diogo Norberto, mas todos o tratam por Norberto, nome que combina com a sua personalidade irreverente e única. Extrovertido, vaidoso e sempre pronto a animar, promete ser a alma da Casa. Romântico e “de uma mulher só”, acredita que o 10 é o seu número da sorte.

RICARDO JOÃO

36 anos

Países Baixos

Bartender e gestor de um bar nos Países Baixos, Ricardo entra com uma certeza: é para ganhar. Descontraído, vaidoso e muito preocupado com o seu cabelo, garante que não vem para ser só mais um. É romântico e adora apaixonar-se. Confessa que a mãe é a sua maior fã. Com a vida amorosa mais parada, quer agitar o jogo e não deixar ninguém indiferente, garantindo que à sua volta não vai existir silêncio.

DIOGO

23 anos

Santa Maria da Feira

Jogador de futebol, Diogo é extrovertido, falador e assume-se teimoso e dono da razão. Contra tudo e todos, deixou o trabalho numa corticeira para apostar na carreira desportiva, porque prefere arriscar a arrepender-se do que não fez. Garante que não hesita quando acredita numa oportunidade e o seu espírito competitivo encontra-se presente em tudo o que faz. Promete frontalidade e jogo direto.

EVA

22 anos

Ovar

Terapeuta da fala, formou-se em Leiria e descreve-se como uma pessoa impossível de ignorar. Confessa que mesmo que não diga o que pensa, as suas expressões não deixam margem para dúvidas. É independente e muito segura do que quer. Desorganizada nas tarefas domésticas, mas determinada na vida, admite ter défice de atenção e ser mandona. Promete levar humor e muita energia.

RICKY

34 anos

Suíça

Gerente de armazém na Suíça, Ricky define-se como uma pessoa emocionalmente forte e muito difícil de abalar. Cresceu entre a Suíça e Portugal, e aprendeu cedo a desenrascar-se sozinho. Reservado e estratégico, prefere agir pela calada e só reage quando tem motivos. Divertido quando ganha confiança, o seu maior sonho é ser DJ. Entra para jogar com cabeça fria e mostrar que é mais do que aparenta.

LILIANA

33 anos

Suíça

Massagista e empresária, a Liliana diz ser carismática e muito impulsiva. Emigrou jovem e construiu o próprio negócio depois de uma fase difícil, mostrando resiliência e ambição. Odeia monotonia e, quando sente a vida parada, agita as águas, para o bem e para o mal. Transparente, intensa e com o coração ao pé da boca, admite que já cometeu erros, mas orgulha-se de ter ido à luta e superado tudo. Promete polémica e emoção dentro da Casa.

HÉLDER

31 anos

Celorico de Basto

Formado em Osteopatia, medicina e reabilitação desportiva, ex-tenente do Exército e ex-modelo, o Hélder assume-se como alguém carismático e único que já fez um pouco de tudo na vida. Teve uma infância desafiante e afirma que tinha tudo para se perder, mas escolheu outro caminho. Solteiro e focado em si, garante que em tudo o que entra é para vencer. Determinado, competitivo e vaidoso, quer marcar pela diferença dentro e fora da Casa.

Dez edições do Secret Story são uma história

De recordar que esta é a décima edição do Secret Story. Dez edições são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que se desenrola esta atual edição — numa Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação.



Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.



Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens. Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão.



Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.