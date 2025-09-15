«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

Já começou mais uma edição do Secret Sttory - Casa dos Segredos e como o próprio nome indica há muitos segredos imperdíveis, que o público ficou a conhecer este domingo, dia 14 de setembro.

Desde um altar de objetos sexuais, a acreditarem que é um milagre, passando por assaltos à mão armada, casamentos a solo, gémeos evanescentes e obesidade, são muitos os mistérios por desvendar.

Uns deles já têm dono - que ficámos a conhecer na primeira gala - outros ainda temos de descobrir a quem pertencem e por isso não pode perder pitada dos próximos episódios.

Para já fique com a lista completa dos segredos e (alguns) nomes de a quem pertencem:

1. Somos os guardiães da casa – Mariana e Rui

2. A mãe dos meus filhos está na casa - Pedro

3. Descobri a amante do meu pai nas cartas

4. Sofro de bananofobia

5. Fui criado/a por um cantor famoso

6. Na minha aldeia acreditam que sou um milagre

7. Tenho um altar de objetos sexuais

8. Os meus pais são milionários

9. Fui assaltado/a à mão armada

10. O meu marido está na casa – Marisa

11. Fui pedida em casamento na gala de estreia – Liliana

12. Tive um gémeo evanescente

13. Casei sozinho/a

14. Já fui obeso/a

15. Envolvi-me com uma concorrente da casa – Fábio

16. Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor

17. Estive entre a vida e a morte

18. Fui escolhida pelo público - Raquel

19. Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras

20. Fui diagnosticado/a com um linfoma

21. Fiz doações de óvulos por dinheiro

Percorra a galeria de fotografias e conheça os novos concorrentes um a um.