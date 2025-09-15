«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

Já começou mais uma edição do Secret Sttory - Casa dos Segredos e como o próprio nome indica há muitos segredos imperdíveis, que o público ficou a conhecer este domingo, dia 14 de setembro.
Desde um altar de objetos sexuais, a acreditarem que é um milagre, passando por assaltos à mão armada, casamentos a solo, gémeos evanescentes e obesidade, são muitos os mistérios por desvendar.
Uns deles já têm dono - que ficámos a conhecer na primeira gala - outros ainda temos de descobrir a quem pertencem e por isso não pode perder pitada dos próximos episódios.
Para já fique com a lista completa dos segredos e (alguns) nomes de a quem pertencem:
1. Somos os guardiães da casa – Mariana e Rui
2. A mãe dos meus filhos está na casa - Pedro
3. Descobri a amante do meu pai nas cartas
4. Sofro de bananofobia
5. Fui criado/a por um cantor famoso
6. Na minha aldeia acreditam que sou um milagre
7. Tenho um altar de objetos sexuais
8. Os meus pais são milionários
9. Fui assaltado/a à mão armada
10. O meu marido está na casa – Marisa
11. Fui pedida em casamento na gala de estreia – Liliana
12. Tive um gémeo evanescente
13. Casei sozinho/a
14. Já fui obeso/a
15. Envolvi-me com uma concorrente da casa – Fábio
16. Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor
17. Estive entre a vida e a morte
18. Fui escolhida pelo público - Raquel
19. Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras
20. Fui diagnosticado/a com um linfoma
21. Fiz doações de óvulos por dinheiro
