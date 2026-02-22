Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Ao Minuto

00:55
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu - Big Brother
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

00:46
Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story - Big Brother

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

00:41
Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens - Big Brother
06:08

Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens

00:34
Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição - Big Brother
01:26

Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição

00:30
«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta - Big Brother

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

00:29
«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia - Big Brother
05:59

«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia

00:23
Caio entrou no Secret Story 10 e já recebeu uma missão secreta! Saiba tudo - Big Brother
03:53

Caio entrou no Secret Story 10 e já recebeu uma missão secreta! Saiba tudo

00:15
Norberto entrou e já recebeu um desafio intenso! Veja as imagens - Big Brother
05:10

Norberto entrou e já recebeu um desafio intenso! Veja as imagens

00:14
Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo) - Big Brother

Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

00:12
«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10 - Big Brother
02:43

«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10

23:54
Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão» - Big Brother

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

23:50
Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje» - Big Brother
01:05

Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje»

23:47
No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente! - Big Brother
02:30

No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente!

23:45
Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão» - Big Brother
02:14

Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão»

23:42
«Fui atacado por uma gaivota»: Tiago é um dos novos concorrentes do Secret Story 10 - Big Brother
04:51

«Fui atacado por uma gaivota»: Tiago é um dos novos concorrentes do Secret Story 10

23:42
Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar - Big Brother

Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

23:36
A reação imperdível de Liliana ao ver o marido entrar no Secret Story 10 - Big Brother
03:15

A reação imperdível de Liliana ao ver o marido entrar no Secret Story 10

23:32
Diana Dora é a picheleira do Secret Story 10! Saiba que profissão é esta - Big Brother
04:38

Diana Dora é a picheleira do Secret Story 10! Saiba que profissão é esta

23:27
Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João - Big Brother
04:39

Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João

23:22
Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story - Big Brother

Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story

23:22
Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos - Big Brother

Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos

23:22
Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9 - Big Brother
01:29

Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9

23:20
Ricardo João afirma ser bonito e que «sempre foi uma luta»: Conheça o novo concorrente - Big Brother
05:21

Ricardo João afirma ser bonito e que «sempre foi uma luta»: Conheça o novo concorrente

23:14
Um segredo inacreditável! Conheça mais segredos do Secret Story 10 - Big Brother
01:14

Um segredo inacreditável! Conheça mais segredos do Secret Story 10

23:13
Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10 - Big Brother

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

Acompanhe ao minuto

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão» - Big Brother

A lista dos segredos da edição 10 da Casa dos Segredos é bombástica. E Bruna Gomes não escondeu o espanto ao conhecer o segredo: «Fui operado ao pénis no dia do apagão»

«Fui operado ao pénis no dia do apagão». Foi este o segredo que deixou, literalmente, Bruna Gomes de boca aberta na gala de estreia do Secret Story.

Aos poucos, Cristina Ferreira está a apresentar os concorrentes e os segredos. A lista é bombástica e este segredo insólito arrancou sorrisos na plateia. A comentadora não disfarçou a sua surpresa.

Veja a reação de Bruna Gomes no vídeo. 

Segredo bombástico: Um dos concorrentes do novo Secret Story mudou de sexo

Está no ar a décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e com ela chegam revelações inesperadas e segredos bombásticos. Um deles já foi revelado: «Mudei de sexo», uma frase que chocou tudo e todos, só falta saber a quem pertence. 

Isto acontece numa gala de estreia de cortar a respiração, onde ficamos a conhecer todos os concorrentes desta nova edição, bem como alguns dos seus maiores segredos, num enredo que nos promete prender ao ecrã do princípio ao fim. 

VEJA TAMBÉM: Quem são os novos concorrentes do Secret Story? As histórias mais marcantes de cada um 

Temas: Segredos Bruna Gomes

Segredos

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

Há 2h e 58min
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez 2025, 17:06
Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir

Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir

11 dez 2025, 11:48
O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

11 dez 2025, 00:05
Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque

Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque

10 dez 2025, 23:09
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

10 dez 2025, 22:15
Mais Segredos

Mais Vistos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Ontem às 22:00
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

24 set 2025, 11:29
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Ontem às 03:35
Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

20 fev, 16:55
Ver Mais

Notícias

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Há 2h e 42min
«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

Há 2h e 58min
Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

Há 3h e 14min
Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Há 3h e 34min
Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

Há 3h e 46min
Ver Mais Notícias

Opinião

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

16 jan, 12:04
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

31 dez 2025, 18:44
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

31 dez 2025, 18:40
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

31 dez 2025, 18:05
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

31 dez 2025, 17:35
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Ontem às 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
09:56

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

19 fev, 22:28
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
05:38

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

19 fev, 16:39
Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões
03:22

Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões

19 fev, 16:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

Ontem às 13:34
Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

20 fev, 15:45
Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

20 fev, 14:34
O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

20 fev, 13:29
Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

20 fev, 11:52
Ver Mais Outros Sites