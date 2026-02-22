Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão»

«Fui operado ao pénis no dia do apagão». Foi este o segredo que deixou, literalmente, Bruna Gomes de boca aberta na gala de estreia do Secret Story.

Aos poucos, Cristina Ferreira está a apresentar os concorrentes e os segredos. A lista é bombástica e este segredo insólito arrancou sorrisos na plateia. A comentadora não disfarçou a sua surpresa.

Veja a reação de Bruna Gomes no vídeo.

Segredo bombástico: Um dos concorrentes do novo Secret Story mudou de sexo

Está no ar a décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e com ela chegam revelações inesperadas e segredos bombásticos. Um deles já foi revelado: «Mudei de sexo», uma frase que chocou tudo e todos, só falta saber a quem pertence.

Isto acontece numa gala de estreia de cortar a respiração, onde ficamos a conhecer todos os concorrentes desta nova edição, bem como alguns dos seus maiores segredos, num enredo que nos promete prender ao ecrã do princípio ao fim.

VEJA TAMBÉM: Quem são os novos concorrentes do Secret Story? As histórias mais marcantes de cada um