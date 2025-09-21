Segredo inesperado. Está revelado a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»

«Tenho um altar com objetos sexuais». Carina mostra as imagens que provam o seu segredo

Está revelado mais um segredo desta edição do Secret Story – Casa dos Segredos. Carina guarda o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais».

No confessionário, Carina explicou o seu segredo. «Para mim é como se fosse uma obra arte. Temos objeto sexuais e no meio temos estátuas…».

Carina explicou que vive com a mãe e que tem o altar no seu quarto. «Sinto que estou a fazer uma pintura quando faço a decoração e a montagem (do altar). Aquilo é uma montra», declarou.

«Também dou uso», confidencia, acrescentando: «Não tenho vergonha».

Veja aqui todas as imagens deste altar.