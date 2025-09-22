Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Este domingo foi dia de gala e ficámos a saber a quem pertencem mais dois segredos. Carina revelou que guarda o segredo «Tenho um altar de objetos sexuais». Já Bruno Miguel foi o concorrente expulso e acabou a desvendar o mistério que guardava. Bruno Miguel guardava o segredo: «Tive um gémeo evanescente».
A lista completa dos segredos e (alguns) nomes de a quem pertencem:
1. Somos os guardiães da voz – Mariana e Rui
2. A mãe dos meus filhos está na casa - Pedro
3. Descobri a amante do meu pai nas cartas
4. Sofro de bananofobia
5. Fui criado/a por um cantor famoso
6. Na minha aldeia acreditam que sou um milagre
7. Tenho um altar de objetos sexuais- Carina
8. Os meus pais são milionários
9. Fui assaltado/a à mão armada
10. O meu marido está na casa – Marisa
11. Fui pedida em casamento na gala de estreia – Liliana
12. Tive um gémeo evanescente- Bruno Miguel
13. Casei sozinho/a
14. Já fui obeso/a
15. Envolvi-me com uma concorrente da casa – Fábio
16. Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor
17. Estive entre a vida e a morte
18. Fui escolhida pelo público - Raquel
19. Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras – Fábio Daniel
20. Fui diagnosticado/a com um linfoma
21. Fiz doações de óvulos por dinheiro