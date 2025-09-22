Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Há 2h e 31min

Este domingo foi dia de gala e ficámos a saber a quem pertencem mais dois segredos. Carina revelou que guarda o segredo «Tenho um altar de objetos sexuais». Já Bruno Miguel foi o concorrente expulso e acabou a desvendar o mistério que guardava. Bruno Miguel guardava o segredo: «Tive um gémeo evanescente».

A lista completa dos segredos e (alguns) nomes de a quem pertencem:

1. Somos os guardiães da voz – Mariana e Rui

2. A mãe dos meus filhos está na casa - Pedro

3. Descobri a amante do meu pai nas cartas

4. Sofro de bananofobia

5. Fui criado/a por um cantor famoso

6. Na minha aldeia acreditam que sou um milagre

7. Tenho um altar de objetos sexuais- Carina

8. Os meus pais são milionários

9. Fui assaltado/a à mão armada

10. O meu marido está na casa – Marisa

11. Fui pedida em casamento na gala de estreia – Liliana

12. Tive um gémeo evanescente- Bruno Miguel

13. Casei sozinho/a

14. Já fui obeso/a

15. Envolvi-me com uma concorrente da casa – Fábio

16. Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor

17. Estive entre a vida e a morte

18. Fui escolhida pelo público - Raquel

19. Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras – Fábio Daniel

20. Fui diagnosticado/a com um linfoma

21. Fiz doações de óvulos por dinheiro