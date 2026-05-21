"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story

O Secret Story - Casa dos Segredos chegou a Portugal em 2010 e revolucionou para sempre a história dos reality shows. São vários os concorrentes que já passaram pela casa mais vigiada do país, e alguns deles escondiam segredos insólitos, surpreendentes e até bizarros.
Hoje, recordamos alguns dos segredos mais inesquecíveis das dez edições da Casa dos Segredos.
1ª Edição:
António Queirós - “Tive um bar de alterne”
Vera Ferreira - “Tive um caso com um jogador da Seleção”
Andreia Leal - “Já fui acompanhante de luxo”
Jade - "Participei num assalto"
Zé Miguel - "Tive Mais de 250 relacionamentos"
Daniela - "Vivi 9 Anos Num Convento"
Hugo F - “Tive experiências paranormais”
2ª Edição:
Paulo - “Matei um homem”
Delphine - “Estou a estudar para ser freira”
João J. - “Sou virgem”
Cátia Palhinha - “Trabalhei num cabaré”
3ª Edição:
Cátia Marisa - “Fui mãe aos 15 anos”
Jean Mark - “Perdi a virgindade aos 12 anos”
Joana - “Estive sequestrada numa prisão na Venezuela”
4ª Edição:
Lourenço - "Mudei de Sexo este ano"
Érica - “Mantenho uma lista de todas as pessoas com quem me envolvi sexualmente”
Vânia Sá - "Vejo Mortos"
Juliana - “Ouço vozes dentro da minha cabeça”
5ª Edição:
Agnes - “Fui sequestrada e explorada por uma seita”
Liliana Filipa - "Consigo prever o futuro"
6ª Edição:
Vanessa - “Nasci bebé sereia”
Helena Isabel - “Não consigo atravessar a Ponte 25 de Abril”
7ª Edição:
Margarida - “Já escrevi dois livros sobre a minha vida sexual”
Cátia - “O meu pai tentou matar-me 4 vezes”
Rui - “Fui raptado por engano em Espanha”
Joana - “Sou filha da prima da minha madrasta”
Marlene - “A minha irmã foi levada por um bispo da IURD”
8ª Edição:
Diogo Alexandre — “Sou mórmon e fiz um voto de castidade”
Marcelo Palma - "Maquilho Mortos"
Leomarte Freire - “Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral”
Heitor Nunes - "Sofro de 'michaelofobia'" (Medo do Michael Jackson)
9ª Edição:
Joana - “Sofro de bananofobia”
Bruno Miguel - “Tive um gémeo evanescente”
10ª Edição:
Luzia - “Tenho um altar de objetos sexuais”
Sara - "Nasci com um dente no nariz"
Hélder - "Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco"
Norberto - "Fui operado ao pénis no dia do apagão"