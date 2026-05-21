"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story

Leomarte arrasa com look icónico de Marisa Susana. As melhores imagens do vestido que deu que falar

Lembra-se de Jean-Mark, o «trombinhas» do SS3? 12 anos depois falámos em exclusivo com ele. Saiba como está

O Secret Story - Casa dos Segredos chegou a Portugal em 2010 e revolucionou para sempre a história dos reality shows. São vários os concorrentes que já passaram pela casa mais vigiada do país, e alguns deles escondiam segredos insólitos, surpreendentes e até bizarros.

Hoje, recordamos alguns dos segredos mais inesquecíveis das dez edições da Casa dos Segredos.

1ª Edição:

António Queirós - “Tive um bar de alterne”

Vera Ferreira - “Tive um caso com um jogador da Seleção”



Andreia Leal - “Já fui acompanhante de luxo”



Jade - "Participei num assalto"



Zé Miguel - "Tive Mais de 250 relacionamentos"



Daniela - "Vivi 9 Anos Num Convento"



Hugo F - “Tive experiências paranormais”



2ª Edição:



Paulo - “Matei um homem”

Delphine - “Estou a estudar para ser freira”



João J. - “Sou virgem”



Cátia Palhinha - “Trabalhei num cabaré”



3ª Edição:



Cátia Marisa - “Fui mãe aos 15 anos”



Jean Mark - “Perdi a virgindade aos 12 anos”



Joana - “Estive sequestrada numa prisão na Venezuela”



4ª Edição:



Lourenço - "Mudei de Sexo este ano"



Érica - “Mantenho uma lista de todas as pessoas com quem me envolvi sexualmente”



Vânia Sá - "Vejo Mortos"



Juliana - “Ouço vozes dentro da minha cabeça”



5ª Edição:

Agnes - “Fui sequestrada e explorada por uma seita”



Liliana Filipa - "Consigo prever o futuro"



6ª Edição:



Vanessa - “Nasci bebé sereia”



Helena Isabel - “Não consigo atravessar a Ponte 25 de Abril”



7ª Edição:



Margarida - “Já escrevi dois livros sobre a minha vida sexual”



Cátia - “O meu pai tentou matar-me 4 vezes”



Rui - “Fui raptado por engano em Espanha”



Joana - “Sou filha da prima da minha madrasta”



Marlene - “A minha irmã foi levada por um bispo da IURD”



8ª Edição:



Diogo Alexandre — “Sou mórmon e fiz um voto de castidade”



Marcelo Palma - "Maquilho Mortos"



Leomarte Freire - “Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral”



Heitor Nunes - "Sofro de 'michaelofobia'" (Medo do Michael Jackson)



9ª Edição:



Joana - “Sofro de bananofobia”

Bruno Miguel - “Tive um gémeo evanescente”