Secret Story 9. Estes são os primeiros segredos a serem revelados

Está no ar mais uma edição do Secret Story. Além da apresentação dos novos concorrentes, Cristina Ferreira está a revelar a lista de segredos.
SEGREDOS:
- Somos os guardiães da Voz
- A mãe dos meus filhos está na casa
- Descobri o amante do meu pai nas cartas
- Sofro de bananofobia
- Fui criado/a por um cantor famoso
- Na minha aldeia acreditam que sou um milagre
- Tenho um altar de objetos sexuais
- Os meus pais são milionários
- Fui assaltado à mão armada
- Fui pedida em casamento na gala de estreia
- O meu marido está na casa
- Tive um gémeo evanescente
- Casei sozinho/a
- Já fui obeso/a
- Envolvi-me com uma concorrente da casa
- Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor
- Estive entre a vida e a morte
- Fui escolhido/a pelo público
- Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras
- Fui diagnosticado/a com um linfoma
- Fiz doações de óvulos por dinheiro