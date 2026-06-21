Atenção. Há muito mais do que uma expulsão à espera dos concorrentes esta noite

A gala desta noite do "Secret Story — Desafio Final" promete ser uma das mais marcantes desta edição, com uma emissão repleta de emoções, surpresas e momentos decisivos para os concorrentes.

Ao longo da noite, os participantes terão a oportunidade de conquistar prémios exclusivos que poderão fazer toda a diferença nesta reta final do programa. Resta saber quem conseguirá destacar-se e garantir estas vantagens tão desejadas.

A gala ficará igualmente marcada pelas últimas nomeações desta edição. Numa fase em que cada decisão pode ser decisiva, os concorrentes terão de enfrentar um dos momentos mais tensos da competição, sabendo que qualquer escolha poderá ter consequências diretas no caminho até à final.

A música também terá um lugar de destaque numa noite que contará com duas atuações musicais muito especiais. Rui Bandeira e Joana D'Arc sobem ao palco para proporcionar momentos únicos aos espectadores e aos concorrentes, numa emissão que promete ficar na memória de todos.

Num dos momentos mais emotivos da noite, os habitantes da casa irão receber mensagens especiais, trazendo palavras de incentivo, carinho e saudade numa fase particularmente exigente da aventura. A emoção estará garantida e ninguém ficará indiferente.

Por fim, chegará um dos instantes mais aguardados da gala: a expulsão. Bruno, Sara e João Ricardo encontram-se em risco e um deles verá a sua aventura chegar ao fim esta noite. A decisão está nas mãos do público e só durante a emissão será conhecido o nome do concorrente que terá de abandonar definitivamente o jogo.

Entre surpresas, desafios, emoções fortes e decisões importantes, estão reunidos todos os ingredientes para uma gala imperdível que poderá mudar por completo o rumo desta edição.