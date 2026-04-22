Relação chegou ao fim! Ex-recruta da 1ª Companhia está solteira: «Tínhamos objetivos diferentes»

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A ex-recruta da 1ª Companhia decidiu pôr um ponto final na relação que mantinha há cerca de três anos.

Sara Santos está solteira. A ex-concorrente da 1ª Companhia terminou a relação com Gonçalo Sousa, que durava há cerca de três anos. 

A revelação foi feita pela própria, em declarações à revista Nova Gente. Sara Santos disse que os dois decidiram «seguir caminhos diferentes»: «Decidimos seguir caminhos diferentes, tínhamos objetivos diferentes um do outro. Continuo a desejar o melhor para ele e quero, acima de tudo, que sejamos ambos felizes.»

Os rumores sobre a separação surgiram depois de Sara Santos ter apagado todas as fotografias que tinha com Gonçalo Sousa nas redes sociais. 

Sara Santos deixa colegas em choque ao revelar vício inesperado

Sara Santos falou sobre um momento difícil do seu passado. Durante uma aula sobre prevenção para a toxicodependência que decorreu durante a 1ª Companhia, a recruta contou um momento difícil da sua vida que viveu ao lado do vício.

Durante o momento, a ex-apresentadora contou que as bebidas energéticas tiveram um papel muito preponderante na sua vida e chegaram mesmo a tornar-se num vício:

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«Já mencionei aqui que tive um problema há alguns anos. As pessoas associam sempre isso a drogas. Não condeno quem o faz, mas nunca consumi nada disto, porque sou hipocondríaca, tudo o que me possa matar, óbvio que não faço.», começou por dizer a recruta.

Sara Santos contou ainda alguns dos episódios mais graves que viveu devido ao consumo excessivo de bebidas energéticas:

«Estive três dias sem dormir, tive um burnout, tive taquicardia, quando entrei aqui dentro e disse que estava a ressacar, vocês não têm noção, chegava a beber das grandes.» acrecescentou.

Temas: Separada Primeira Companhia Sara Santos

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