Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

15:31
Nem vai conseguir reconhecê-lo: Mostramos-lhe a fotografia de Diogo de que todos falam - Big Brother

Nem vai conseguir reconhecê-lo: Mostramos-lhe a fotografia de Diogo de que todos falam

15:28
Jéssica mostra-se confiante do segredo de Sara: «É de nascença. Dentes encravados nariz» - Big Brother
04:35

Jéssica mostra-se confiante do segredo de Sara: «É de nascença. Dentes encravados nariz»

15:27
Jéssica não tem dúvidas sobre segredo da casa: «Tem que ver com nariz e dentes» - Big Brother
09:40

Jéssica não tem dúvidas sobre segredo da casa: «Tem que ver com nariz e dentes»

14:52
Cristina Ferreira faz revelação sobre Diogo, Eva e Ariana em direto. E João fica sem saber o que dizer - Big Brother

Cristina Ferreira faz revelação sobre Diogo, Eva e Ariana em direto. E João fica sem saber o que dizer

13:55
Revelação de Cristina Ferreira sobre palavras Diogo deixa João sem reação em direto - Big Brother
01:44

Revelação de Cristina Ferreira sobre palavras Diogo deixa João sem reação em direto

12:44
Diogo e Ariana unidos: Este é o detalhe que ninguém consegue ignorar - Big Brother
03:12

Diogo e Ariana unidos: Este é o detalhe que ninguém consegue ignorar

12:29
Inesperado. Ricardo João atira: «Já fiz a minha missão aqui» - Big Brother
05:33

Inesperado. Ricardo João atira: «Já fiz a minha missão aqui»

12:29
Ao rubro: Ricardo João deixa tudo em pratos limpos com Ana - Big Brother
05:33

Ao rubro: Ricardo João deixa tudo em pratos limpos com Ana

12:06
João "não perdoa" colega do Secret Story: «Acho que é falta de empatia» - Big Brother
03:28

João "não perdoa" colega do Secret Story: «Acho que é falta de empatia»

12:06
Namorada de João admite o que conversaria com Eva caso ela tivesse deixado a casa - Big Brother
07:04

Namorada de João admite o que conversaria com Eva caso ela tivesse deixado a casa

12:06
Adriana, namorada de João fala sobre acordo com o ex-concorrente antes de entrar na casa - Big Brother
07:04

Adriana, namorada de João fala sobre acordo com o ex-concorrente antes de entrar na casa

12:05
Namorada de João revela o motivo de ter marcado presença na gala do Secret Story - Big Brother
07:04

Namorada de João revela o motivo de ter marcado presença na gala do Secret Story

11:58
“Nada disso foi posto em cima da mesa”: João esclarece tudo sobre a relação com Catarina - Big Brother
06:52

“Nada disso foi posto em cima da mesa”: João esclarece tudo sobre a relação com Catarina

11:48
“Ainda estou a processar”: João confessa possível mudança sobre Eva após saída da casa - Big Brother
05:50

“Ainda estou a processar”: João confessa possível mudança sobre Eva após saída da casa

11:45
"Explosivo": Irmã de Eva teme conversa com Diogo fora da casa e acusa-o de manipulação - Big Brother

"Explosivo": Irmã de Eva teme conversa com Diogo fora da casa e acusa-o de manipulação

11:43
A arder: Ana mostra-se fora de si com os colegas e não vai acreditar no motivo - Big Brother
06:17

A arder: Ana mostra-se fora de si com os colegas e não vai acreditar no motivo

11:34
“Sempre tive um amor muito grande pela Eva”: após ser confrontado por Cristina Ferreira, João assume carinho por Eva - Big Brother
04:37

“Sempre tive um amor muito grande pela Eva”: após ser confrontado por Cristina Ferreira, João assume carinho por Eva

11:29
João rejeita rumores sobre ligação a Eva: “Sei a pessoa que tenho cá fora” - Big Brother
04:02

João rejeita rumores sobre ligação a Eva: “Sei a pessoa que tenho cá fora”

11:28
“Começo já a enervá-lo”: Cristina Ferreira arranca entrevista a João com ‘provocação’ - Big Brother
04:02

“Começo já a enervá-lo”: Cristina Ferreira arranca entrevista a João com ‘provocação’

11:16
Não se largam. Ariana acorda Diogo com beijinhos. Veja aqui - Big Brother
01:23

Não se largam. Ariana acorda Diogo com beijinhos. Veja aqui

11:06
Diogo e Ariana acordam juntos ou separados? Descubra aqui! - Big Brother
03:03

Diogo e Ariana acordam juntos ou separados? Descubra aqui!

10:57
Apaixonado? Tiago elogia Eva e aponta defeitos a Diogo: «O Diogo bate mesmo mal...» - Big Brother
02:57

Apaixonado? Tiago elogia Eva e aponta defeitos a Diogo: «O Diogo bate mesmo mal...»

10:57
João tem reação impagável ao ver a namorada em estúdio. E a seguir deixa todos sem palavras - Big Brother

João tem reação impagável ao ver a namorada em estúdio. E a seguir deixa todos sem palavras

10:53
Imagens exclusivas do momento mais tenso da noite. Sara levanta-se e enfrenta Luzia cara a cara - Big Brother
02:52

Imagens exclusivas do momento mais tenso da noite. Sara levanta-se e enfrenta Luzia cara a cara

10:52
Cristina Ferreira sobre desilusão amorosa de Eva: “Também já passei por uma fase delicada e estou onde estou” - Big Brother
06:48

Cristina Ferreira sobre desilusão amorosa de Eva: “Também já passei por uma fase delicada e estou onde estou”

Acompanhe ao minuto

Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez

Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez - Big Brother

Uma novidade que apanhou tudo e todos de surpresa.

Depois de semanas a dar que falar pela relação conturbada com Catarina Miranda, Sérgio Duarte volta a estar em destaque — desta vez por um motivo bem mais feliz. O ex-concorrente do Big Brother 2024 anunciou que vai ser pai pela terceira vez.

Recorde-se que Sérgio e Catarina Miranda construíram uma amizade próxima durante o reality show, mas, já fora da casa, a relação acabou por deteriorar-se, culminando numa zanga que os deixou de costas voltadas. Um afastamento que tem alimentado a curiosidade dos fãs.

Agora, longe das polémicas, Sérgio Duarte partilhou uma novidade especial nas redes sociais: a chegada de mais um filho. O ex-concorrente já é pai de duas meninas, fruto do casamento com Vanda Soares Duarte, e prepara-se assim para aumentar a família.

“À beira-mar, onde o som das ondas embala os nossos sonhos, partilhamos a mais doce novidade das nossas vidas 🤍”, pode ler-se na descrição do vídeo publicado, onde o casal anuncia a gravidez de forma emotiva.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que rapidamente encheram a publicação de mensagens de felicitações, assinalando esta nova fase na vida de Sérgio Duarte, agora marcada pela alegria de voltar a ser pai.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Este é a maior tristeza de Catarina Miranda no meio da zanga com Sérgio Duarte

Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”
Temas: Sérgio Duarte Pai Big Brother

Fora da Casa

Irmã de Fanny vive novo drama após perda de gémeos: «O coração do bebé que tinha na barriga parou»

Irmã de Fanny vive novo drama após perda de gémeos: «O coração do bebé que tinha na barriga parou»

Há 3h e 15min
Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem

Uma cozinha de luxo: Teresa Silva abre as portas de casa e as imagens surpreendem

Ontem às 19:25
Valorizar o corpo nas fotos em biquíni? Estas são as poses de Marcia Soares que vai querer copiar

Valorizar o corpo nas fotos em biquíni? Estas são as poses de Marcia Soares que vai querer copiar

Ontem às 19:02
«Mudava fácil de profissão» Cristina Ferreira revela trabalho de sonho. E é inesperado

«Mudava fácil de profissão» Cristina Ferreira revela trabalho de sonho. E é inesperado

28 mar, 22:16
«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance

«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance

28 mar, 22:11
Esta é a opinião de Gonçalo e Margarida do antigo Secret Story sobre a polémica entre Diogo e Eva

Esta é a opinião de Gonçalo e Margarida do antigo Secret Story sobre a polémica entre Diogo e Eva

28 mar, 16:59
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Clima explode: Diogo levanta-se da cadeira quente e enfrenta todos
05:38

Clima explode: Diogo levanta-se da cadeira quente e enfrenta todos

Hoje às 08:45
Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva
05:00

Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva

Hoje às 09:35
Após conversa tensa, Diogo brinca com Ariana: «Queres vir morar para minha casa?»
03:40

Após conversa tensa, Diogo brinca com Ariana: «Queres vir morar para minha casa?»

Hoje às 09:52
Cristina Ferreira surpreende com fato “diferente” e há uma história por trás

Cristina Ferreira surpreende com fato “diferente” e há uma história por trás

Ontem às 22:18
Diogo e Ariana acordam juntos ou separados? Descubra aqui!
03:03

Diogo e Ariana acordam juntos ou separados? Descubra aqui!

Hoje às 11:06
Ver Mais

Notícias

Nem vai conseguir reconhecê-lo: Mostramos-lhe a fotografia de Diogo de que todos falam

Nem vai conseguir reconhecê-lo: Mostramos-lhe a fotografia de Diogo de que todos falam

Há 1 min
Cristina Ferreira faz revelação sobre Diogo, Eva e Ariana em direto. E João fica sem saber o que dizer

Cristina Ferreira faz revelação sobre Diogo, Eva e Ariana em direto. E João fica sem saber o que dizer

Há 40 min
Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez

Entrou no Big Brother e deu que falar por causa de Catarina Miranda. Agora vai ser pai pela terceira vez

Há 2h e 35min
Irmã de Fanny vive novo drama após perda de gémeos: «O coração do bebé que tinha na barriga parou»

Irmã de Fanny vive novo drama após perda de gémeos: «O coração do bebé que tinha na barriga parou»

Há 3h e 15min
"Explosivo": Irmã de Eva teme conversa com Diogo fora da casa e acusa-o de manipulação

"Explosivo": Irmã de Eva teme conversa com Diogo fora da casa e acusa-o de manipulação

Há 3h e 47min
Ver Mais Notícias

Opinião

Bruna Gomes rasga João de elogios: «Tenho pena porque és o tipo de concorrente que eu gosto de assistir»

Bruna Gomes rasga João de elogios: «Tenho pena porque és o tipo de concorrente que eu gosto de assistir»

Hoje às 00:39
Flávio Furtado implacável com João por causa de Eva: «Um bom irmão não faz isto»

Flávio Furtado implacável com João por causa de Eva: «Um bom irmão não faz isto»

Hoje às 00:38
Mãe de Ariana mostra-se emocionada na gala: «Quem é que nunca errou? Eu vejo a minha filha nisto e é muito triste»

Mãe de Ariana mostra-se emocionada na gala: «Quem é que nunca errou? Eu vejo a minha filha nisto e é muito triste»

Ontem às 23:28
Bruna Gomes não poupa Ariana: «Ela vive uma competição, vê o Diogo como um troféu»

Bruna Gomes não poupa Ariana: «Ela vive uma competição, vê o Diogo como um troféu»

Ontem às 23:27
Flávio Furtado critica concorrentes: «Vejo pessoas a tentar emergir no jogo à conta disto»

Flávio Furtado critica concorrentes: «Vejo pessoas a tentar emergir no jogo à conta disto»

Ontem às 23:27
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva
05:00

Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva

Hoje às 09:35
Surpresa? Eva faz as suas nomeações... e deixa Ariana e Diogo 'fora da equação'
01:26

Surpresa? Eva faz as suas nomeações... e deixa Ariana e Diogo 'fora da equação'

Hoje às 00:49
A cara não mente! Esta foi a reação de Eva ao ver Ariana regressar à casa
06:47

A cara não mente! Esta foi a reação de Eva ao ver Ariana regressar à casa

Hoje às 00:14
Concorrentes assistem aos momentos impactantes do 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana: e há pormenores revelados
03:52

Concorrentes assistem aos momentos impactantes do 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana: e há pormenores revelados

Ontem às 21:47
Irmã de Eva admite: «Felizmente ou infelizmente comprovou-se que nós tínhamos razão»
02:42

Irmã de Eva admite: «Felizmente ou infelizmente comprovou-se que nós tínhamos razão»

27 mar, 19:18
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Nem vai conseguir reconhecê-lo: Mostramos-lhe a fotografia de Diogo de que todos falam

Nem vai conseguir reconhecê-lo: Mostramos-lhe a fotografia de Diogo de que todos falam

Há 1 min
Nomeações feitas! Fique a conhecer o ponto de situação das escolhas desta semana
14:45

Nomeações feitas! Fique a conhecer o ponto de situação das escolhas desta semana

Hoje às 00:51
Eva de rastos com a expulsão de João: «Duas tacadas assim de seguida, é muito!»
03:54

Eva de rastos com a expulsão de João: «Duas tacadas assim de seguida, é muito!»

Hoje às 00:20
Em pranto, Eva fica inconsolável com a saída de João e acaba a chorar nos braços de Diogo
03:54

Em pranto, Eva fica inconsolável com a saída de João e acaba a chorar nos braços de Diogo

Hoje às 00:19
Irmã de Eva não poupa Diogo: «Ele manipula-a. Estou feliz por já não estar com ele»
02:20

Irmã de Eva não poupa Diogo: «Ele manipula-a. Estou feliz por já não estar com ele»

Ontem às 22:33
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Luís Gonçalves chora morte: "Descansa em paz. Soube agora que partiste"

Luís Gonçalves chora morte: "Descansa em paz. Soube agora que partiste"

Há 19 min
Sérgio Duarte vai ser novamente pai: veja as primeiras imagens da barriga de grávida da mulher!

Sérgio Duarte vai ser novamente pai: veja as primeiras imagens da barriga de grávida da mulher!

Hoje às 08:20
"Secret Story". Conhecida atriz diverte-se no restaurante onde Ana trabalha em lingerie: "Não se acanhem!"

"Secret Story". Conhecida atriz diverte-se no restaurante onde Ana trabalha em lingerie: "Não se acanhem!"

Ontem às 20:40
De madrugada, Bárbara Parada aparece em lugar improvável: "Fiquei chocada"

De madrugada, Bárbara Parada aparece em lugar improvável: "Fiquei chocada"

Ontem às 20:01
Irmã de Jéssica Antunes namora com conhecido cantor e anuncia novidade: "Combinámos ser segredo... mas fomos péssimos nisso!"

Irmã de Jéssica Antunes namora com conhecido cantor e anuncia novidade: "Combinámos ser segredo... mas fomos péssimos nisso!"

Ontem às 19:35
Ver Mais Outros Sites