Curioso com a estreia do Secret Story? Estes são os signos dos concorrentes

O Secret Story estreia dentro de poucas horas. É hoje que arranca a edição 10 da Casa dos Segredos e aos poucos está a ser levantada a ponta do véu sobre o leque dos novos concorrentes.

Após revelar algumas pistas, o Instagram oficial do reality show da TVI revelou, também os signos daqueles que vão habitar a casa mais vigiada do País nos próximos meses. E a mistura de signos é explosiva. É que o leque de concorrentes é composto por personalidades bem distintas. E todos eles têm um segredo a esconder.

É já amanhã, dia 22 de fevereiro, que estreia mais uma edição do Secret Story - Casa dos Segredos, a décima. A lista de concorrentes permanece em segredo absoluto, mas a página de Instagram oficial do reality show, da TVI, acaba de revelar as primeiras pistas sobre os concorrentes.

O grupo de concorrentes é diversificado e as pistas também o são. As palavras «Japão», «Músico», «Frontal», «Intensa» e «Superstição» resumem rostos que este domingo, vão agitar a casa mais vigiada do País.

Secret Story 10: Uma edição com muitas novidades

De recordar que esta é a décima edição do Secret Story. Dez edições são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que se desenrola esta atual edição — numa Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação.



Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.

Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens. Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão.

Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.

