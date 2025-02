Não está preparado: Ex-concorrente do Big Brother 2023 surpreende com look radical

Sílvia Silva participou no Big Brother 2023 e do Big Brother - Desafio Final e apesar de ter entrado já a meio do programa, o seu percurso ficou marcado por uma rivalidade com Vina Ribeiro, que participou na mesma edição.

Agora, um ano e meio após a sua participação, a ex-concorrente fez uma mudança radical de visual e cortou o seu cabelo bem curto, surpreendendo tudo e todos.

No Instagram, a ex-concorrente mostrou o seu novo look e escreveu: «Quando uma mulher muda o seu cabelo, está prestes a mudar a sua vida...».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja a foto da mudança de visual no fim.